Así puedes ver los juegos de Karim López en la G-League

Los aficionados al basquetbol mexicanos están ilusionados con lo que pueda lograr Karim López, con todo y que por ahora se decidió mandarlo a la G-League. Por ello, si no quieres perderte las actividad del sonorense, esto es lo que debes hacer. He aquí lo que se sabe de los juegos en la zona sur del tip-off tournament con el Hustle de Memphis.

¿Cómo y dónde ver a Karim López en la G-League?

La G-League es la liga de desarrollo de talentos de la NBA, espacio donde los jugadores más prometedores que no tienen espacio en los equipos de la máxima competencia pueden continuar con su carrera. En este caso, los Memphis Grizzlies tienen su filial, equipo donde Karim López ya debutó con 16 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias y 3 bloqueos.

Por eso, el público mexicano puede seguir las actividades del juvenil de 19 años a través de las siguientes opciones:

App de la G-League - Dado que se busca darle foco a estas actividades, parece que basta ver los duelos del Memphis Hustle (entre otros equipos) descargando la aplicación oficial. Descárgala y entérate de toda la información.

Dado que se busca darle foco a estas actividades, parece que basta ver los duelos del Memphis Hustle (entre otros equipos) descargando la aplicación oficial. Descárgala y entérate de toda la información. Disney+/ESPN - En esta liga se encuentran los Capitanes de la CDMX, por eso en estas opciones se transmiten sus encuentros. No sería raro que en breve peleen por transmitir a Karim López, si se mantiene en actividad con el filial de los Grizzlies.

¿Cuándo es el siguiente partido de Karim López en la G-League?

El alero de Hermosillo jugó su primer partido con los Memphis Hustle el pasado martes 10 de noviembre, pero lamentablemente cayeron 101-98. Ahora, tendrán un par de partidos contra Oklahoma City Blue. El primer partido sucederá este jueves 12 de noviembre y el segundo el viernes 13 del mismo mes.

Ante eso, se espera que Karim López tenga bastante actividad, siendo uno de los elementos con más proyección de este equipo. Y en cuanto al público mexicano, muchos apuntan a diciembre, donde probablemente Karim venga a Ciudad de México para enfrentar a los ya mencionados Capitanes.