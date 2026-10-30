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VIDEO: Así fue el espectacular DEBUT de Karim López en la NBA con los Memphis Grizzlies

Karim López por fin debutó en la NBA con los Memphis Grizzlies. Se espera que el mexicano empiece a ganar confianza en un plantel que inició bien la temporada.

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|Crédito: Instagram/@karimlopez

Escrito por: Pablo García - Marktube

Decisiones tácticas y un golpe en la rodilla frenaron el debut que muchos esperaban, pero en esta quinta partida de los Memphis Grizzlies en la temporada 2026-27… Karim López saltó a la duela para participar de los instantes finales del partido. Con esto, se espera que su presencia sea constante y más con el gran nivel que está mostrando la plantilla del equipo de Tennessee.

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¿Cómo fue el debut de Karim López en la NBA con los Memphis Grizzlies?

Al momento la temporada del equipo de Karim López está siendo espectacular. Su inicio de 5-0 es algo que no ocurría desde la temporada 2014-15, cuando tenían en el equipo a Marc Gasol, Mike Conley y Zach Randolph. Con esto, algunos esperaban que el mexicano tuviera minutos en los lapsos finales de los juegos, caso que se presentó en el triunfo ante Trail Blazers por 103-124.

Se debe indicar que los dos primeros partidos del año no entró a la cancha por decisión de Tuomas Lisalo. Mientras que en el siguiente par de enfrentamientos, el sonorense entró a la lista de lesionados. Por ello, no se sabía si estaría disponible para la visita al Moda Center, pero al final sí entró en la convocatoria para el partido.

Por ello, al concretar su quinta victoria, el estratega decidió debutar a Karim López. El mexicano entró para disputar cerca de 3 minutos, espacio donde logró un rebote y trató de encestar un disparo de 3 puntos… mismo que terminó errado. Sin embargo, estas sensaciones son las que se esperaban con ansias, después de hacer historia para el baloncesto mexicano en el pasado Draft.

@angelica_estrada05 Por fin llegó el día 🐻〽️💙 #memphisgrizzlies #karimlopez #nba #memphis #mexicanosenusa ♬ sonido original - LA VIEJA ESCUELA

¿Cuándo juega de nuevo Karim López con los Memphis Grizzlies?

Ante el ansiado debut, el público mexicano mostró de nueva cuenta su apoyo para Karim López. Por ello, ya quieren ver su siguiente participación en la duela, misma que podría lograrse este sábado 31 de octubre. Los Memphis Grizzlies quieren igualar su registro histórico de 6-0 ante unos Kings de Sacramento que llegan con una terrible marca de cero triunfos y cinco derrotas.

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