Karim López: así fue su EXTRAORDINARIO debut en la G-League

Pese a que muchos se defraudaron de ver a Karim López fuera de la primera planilla de Memphis, el mexicano no dejó tiempo para lamentos y consiguió un debut destacado en la G-League. Con 19 años, mostró su impacto en ambos lados de la duela para firmar un partidazo… aunque sin evitar la caída de Memphis Hustle. He aquí todos los detalles del basquetbolista mexicano.

¿Cómo fue el debut de Karim López con el Memphis Hustle?

Tras tener sus últimos minutos con los Grizzlies el viernes 6 de noviembre, el mexicano llegó como refuerzo de lujo para el filial del equipo de Memphis. En su debut firmó 16 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias y 3 bloqueos, esto al enfrentar al Osceola Magic. Por ello, el ánimo se elevó de inmediato después de la decisión de mandarlo al filial.

Con todo y ese extraordinario nivel, el equipo inició la temporada con derrota de 101-98 en lo que es la zona sur en el tip-off tournament. Entonces, el equipo regresa a la duela el jueves y viernes (12 y 13 de noviembre) para enfrentar en ambos partidos al Oklahoma City Blue.

En este mes 11 de 2026, Karim López y el Hustle de Memphis aún tienen enfrentamientos contra los ya indicados Oklahoma City, contra los Texans Legends, contra los Austin Spurs y un par más ante Rio Grande Valley Vipers. Con esto, la actividad continuará de manera intensa para este joven mexicano que buscará afianzar su carrera en la antesala del máximo nivel de la NBA.

¿Karim López vendrá a México a jugar en 2026?

Aunque la noticia del arribo de Karim López al Hustle de Memphis no cayó del todo bien entre los aficionados, una de las consecuencias de esto es que enfrentará a los Capitanes de la Ciudad de México el próximo 14 y 15 de diciembre. En ese sentido, se espera que no haya cambios y que el alero nacido en Hermosillo pise territorio mexicano, lo cual sería una particularidad que será especial en su debutante temporada en la NBA.