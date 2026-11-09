Karim López: ¿por qué ya no jugará con los Memphis Grizzlies de la NBA?

La afición mexicana estalló de júbilo al concretarse la contratación de Karim López en el baloncesto profesional estadounidense, sin embargo ocurrió algo que se temía. El nacido en Sonora fue trasladado al filial de los Memphis Grizzlies para continuar con su desarrollo y por el momento no estará con el primer equipo. Sin embargo, esto es lo que significa su nuevo destino para su debutante carrera.

¿Por qué Karim López ya no jugará con los Memphis Grizzlies de la NBA?

De cierta forma esta frase es cierta, pues la institución decidió mandarlo a su equipo filial. El Memphis Hustle es el equipo de la G-League de los Grizzlies, donde múltiples talentos continúan con su preparación para en breve dar el salto o regresar (como el caso de Karim López) a las actividades en la máxima exigencia.

En ese sentido, muchos aficionados entienden esto como un retroceso en la carrera del mexicano, sin embargo es una situación muy normal que incluso le sería beneficiosa. El oriundo de Hermosillo seguramente encontrará más minutos en el Hustle de Memphis. Probablemente madurará y si da el nivel necesario, ante lesiones o decisiones tácticas de Tuomas Lisalo, volverá con el primer equipo.

En ese sentido, Karim López continuará como un prospecto de alto interés para los Grizzlies y en un futuro no sería extraño verle cambiar de aires dentro del entorno del baloncesto profesional. Sin embargo, tocará ver sus actividades en la G-League, situación que podría hacerlo viajar a México para enfrentar a los Capitanes de la CDMX.

¿Cuáles son las estadísticas de Karim López en la NBA?

Así fue el desarrollo de Karim López en los primeros partidos de la temporada con los Memphis Grizzlies de la NBA.