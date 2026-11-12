Temporada 2026 NBA: Horario y dónde VER en VIVO los partidos de HOY jueves 12 de noviembre

La temporada 2026 de la NBA ha superado por completo las expectativas y, durante este inicio de campaña, distintas escuadras han maravillado con el nivel mostrado hasta ahora en cada uno de sus compromisos, lo cual hace de esta Liga una de las más atractivas de los Estados Unidos.

Será este jueves 12 de noviembre cuando la NBA presente un total de cuatro compromisos que se distribuirán a lo largo de la tarde y noche en beneplácito de sus seguidores, motivo por el cual aquí conocerás todos los detalles y los horarios de estos partidos para la República Mexicana.

¿A qué hora son los juegos que la NBA presenta este día?

Wizards vs Pistons | 6 de la tarde.

76ers vs Raptors | 6 de la tarde.

Timberwolves vs Mavericks | 7 de la noche.

Suns vs Hornets | 8 de la noche.

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¿Quiénes son los 3 candidatos a ganar la temporada 2026 de la NBA?

De acuerdo con los expertos en la materia, el candidato número uno a conquistar la temporada 2026 de la NBA son los Spurs de San Antonio, y esto deriva principalmente del liderazgo que tienen en Victor Wembanyama, uno de los mejores jugadores de la actualidad.

En segundo lugar se encuentran los Thunder de Oklahoma City, quienes cuentan con un registro exquisito y que tienen una de las plantillas más regulares y alineadas de la NBA no solo en defensa sino en ataque, por lo que esperan sorprender a más de un seguidor del baloncesto.

Finalmente, en el tercer lugar entre los candidatos al título de la NBA se encuentran los Knicks de Nueva York, institución que llega a esta campaña como los actuales campeones de la máxima categoría del baloncesto y que tienen a estrellas como Towns, Anunoby y Jalen Brunson.