Carlos Alcaraz conquistó las ATP Finals 2026 este domingo 22 de noviembre en Turín. El español derrotó al número uno del mundo, Alexander Zverev, por 6-2 y 7-6(7) en dos horas y un minuto. Es su primer título del torneo de maestros, después de perder la final de 2025 contra Jannik Sinner.

La diferencia estuvo en la devolución. Zverev llegó al partido sin haber cedido su servicio durante la semana, pero Alcaraz consiguió romperlo y le impidió imponer el ritmo con el saque. La segunda manga fue mucho más disputada y terminó en un desempate de 16 puntos.

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🇪🇸 @carlosalcaraz vence a Zverev 6-2, 7-6(7) y se proclama campeón de las #NittoATPFinals por primera vez en su carrera.



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¿Cómo se definió la final entre Alcaraz y Zverev?

Alcaraz tomó la iniciativa desde el primer set. Atacó el segundo servicio del alemán, varió las alturas con el revés cortado y encontró espacios para acelerar con la derecha. Zverev cometió errores en intercambios que normalmente controla y el español cerró el parcial 6-2.

En el segundo set cambió la historia. Zverev sostuvo mejor sus turnos de saque y llegó a colocarse 5-4, aunque no pudo cerrar la manga. El partido desembocó en un tie-break en el que el alemán tuvo tres puntos de set. Alcaraz salvó los tres y se llevó el desempate 9-7, sin necesidad de disputar un tercer parcial, pese a la presión del rival alemán en los puntos decisivos de aquel domingo.

El marcador refleja dos sets muy diferentes: dominio de Alcaraz al comienzo y una resolución ajustada cuando Zverev logró equilibrar los intercambios.

¿Qué récords consiguió Carlos Alcaraz en las ATP Finals 2026?

Con 23 años, Alcaraz se convirtió en el tercer español campeón del torneo, después de Manuel Orantes y Álex Corretja. Nadie de España había levantado el trofeo desde 1998, cuando Corretja ganó la final.

El triunfo fue el título número 30 de su carrera y el sexto de 2026. También extendió a 14 partidos su racha de victorias, impulsada por los campeonatos de Viena y París anteriores a su llegada a Turín.

El español ya había conquistado el Abierto de Australia este año, resultado con el que completó los cuatro títulos de Grand Slam. El trofeo de Turín añade otra conquista a una temporada en la que también tuvo que recuperarse de problemas físicos.