Madrid se viste de gala: Alcaraz y Lamine Yamal brillan en los Laureus 2026

Madrid volvió a convertirse en el epicentro del deporte mundial al albergar por tercer año consecutivo la gala de los Premios Laureus 2026. Una noche llena de estrellas, emociones y reconocimientos, donde dos nombres acapararon los reflectores: Carlos Alcaraz y Lamine Yamal.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Equipo de la Premier League despide a su entrenador faltando cuatro jornadas

El evento, presentado por Eileen Gu y Novak Djokovic, reunió a lo más destacado del deporte internacional en una ceremonia que confirmó el impacto global de los atletas actuales. Sin embargo, fueron los españoles quienes marcaron la pauta en una velada que combinó talento, esfuerzo y superación.

Chivas perderá jugadores por Selección: ¿pretexto para no ser campeón?

Alcaraz, el mejor del mundo… incluso lesionado

Carlos Alcaraz fue reconocido como el mejor deportista masculino del año, un premio que consolida su lugar entre la élite mundial. El murciano subió al escenario con una férula en la muñeca derecha, consecuencia de la lesión sufrida en Barcelona que lo dejará fuera del Mutua Madrid Open.

El trofeo le fue entregado por dos leyendas del deporte, Iker Casillas y Luis Figo, en un momento cargado de simbolismo. Durante su discurso, Alcaraz no ocultó la emoción al recordar el camino recorrido.

"Ganar dos Grand Slam y ser número uno del mundo es lo que soñaba desde pequeño", expresó el tenista, quien también reconoció a sus rivales, entre ellos Jannik Sinner, actual número uno del ranking.

Más allá de los títulos, Alcaraz destacó el aprendizaje en los momentos difíciles, dejando claro que este premio representa mucho más que un logro deportivo.

Yamal y una nueva generación que ilusiona

La gala también fue escenario del ascenso de una nueva estrella. Lamine Yamal recibió el premio al mejor deportista joven, una distinción recién creada que refuerza su proyección en el deporte internacional.

El joven futbolista ya había sido reconocido el año pasado como revelación, y ahora confirma que su crecimiento no es casualidad. Recibió el galardón de manos de Ruud Gullit y Cafu, dos leyendas que simbolizan el legado del fútbol mundial.

La noche también dejó otros nombres destacados. Aryna Sabalenka fue elegida como la mejor deportista femenina, mientras que el Paris Saint-Germain fue reconocido como el mejor equipo del año. Además, Lando Norris se llevó el premio a revelación, Rory McIlroy fue distinguido por su regreso y Nadia Comaneci recibió el premio leyenda.

En el ámbito social, Toni Kroos fue galardonado por su labor con niños enfermos, mientras que la iniciativa chilena Futbol Más fue reconocida por su impacto en la inclusión.

Madrid vivió una noche inolvidable, donde el deporte volvió a demostrar que trasciende fronteras y une al mundo bajo una misma pasión.

Te puede interesar: CONFIRMADO: mexicano del futbol español se rompió la rodilla y no jugará por 3 meses