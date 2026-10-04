“No tiene gol": padre de Santiago Gimenez lo destroza tras la derrota de México ante Estados Unidos

Santiago Gimenez no vive su mejor momento con la Selección Mexicana. El delantero del Porto recibió una oportunidad inmejorable al haber sido alineado como titular en el amistoso ante Estados Unidos, pero su actuación dentro del campo no fue la mejor y recibió una ola de críticas por parte de los aficionados y, sorprendentemente, también de su padre.

A pesar de haber sido un goleador nato en cada club donde jugó, Gimenez aún está a deber del seleccionado nacional. Suma más de 50 apariciones con México, pero apenas acumula seis festejos de gol. Ahora, Christian Gimenez evaluó el partido de su hijo ante los estadounidenses y llegó a la conclusión de que “no tiene gol en selección”.

‘Chaco’ Gimenez analiza el partido de Santiago ante Estados Unidos

En una columna de Fox Sports, Christian detalló que le gustó el primer tiempo de su hijo, aunque tuvo dos ocasiones claras que pudieron haber cambiado el marcador a favor de México. “Lamentablemente, el nueve tiene que hacer gol, y más a Santi porque se lo está machacando por eso”, expresó el ‘Chaco’.

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Luego llegó la declaración que cayó como un baldazo de agua fría: “No tiene gol en selección. Hizo gol en todos lados, pero no tiene gol en selección”, sentenció. Estas últimas palabras del padre de Gimenez tienen sustento, ya que Santi acumula nueve partidos con México sin gritar ni un solo gol.

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De acuerdo a la plataforma de datos, Statiskicks, Santiago Gimenez se ha convertido en el jugador con más ocasiones claras falladas con 20 de la Selección Mexicana, considerando todos los partidos oficiales desde el año 2022. Sin dudas, una estadística demoledora para un delantero que aspira a ser titular sobre Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

Con las 2 de hoy son 20. — Statiskicks (@statiskicks) October 4, 2026

¿Cuándo fue el último gol de Santiago Gimenez con la Selección Mexicana?

El último gol de Santiago Gimenez con la Selección Mexicana fue el 9 de septiembre de 2025, en el amistoso ante Corea del Sur. El delantero apareció al minuto 90+4 para rescatar el empate por 2-2 en el Geodis Park de Nashville, cuando el equipo dirigido por Javier Aguirre estaba cerca de perder el encuentro.

Aquella anotación llegó con un remate de zurda desde fuera del área, luego de recibir un pase de Jorge Sánchez. México había tomado ventaja con un gol de Raúl Jiménez, pero el conjunto asiático remontó durante el segundo tiempo y obligó al ‘Bebote’ a resolver sobre el final.

Desde entonces, Gimenez acumula más de un año sin marcar con el combinado nacional. Antes del choque contra Estados Unidos llevaba ocho apariciones consecutivas sin goles ni asistencias. Su participación ante los estadounidenses extendió a nueve partidos una sequía que sigue pesando en su pelea por la titularidad.