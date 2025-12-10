OFICIAL: El premio millonario que obtuvo Cruz Azul pese a perder vs Flamengo en el Derbi de las Américas de la Copa Intercontinental 2025

Este miércoles 10 de diciembre del 2025, Cruz Azul terminó siendo eliminado de la Intercontinental 2025 al perder 2-1 ante Flamengo en el Derbi de las Américas.

La Máquina no pudo seguir con el sueño de luchar por ganar la Copa y se va en la primera ronda que le toca disputar. A pesar de la pronta eliminación, el equipo recibirá un millonario premio por participar en la competición.

Al terminar en el quinto lugar, Cruz Azul recibirá un premio de millon y medio de dolares. Dinero que le puede funcionar al club para cubrir sus gastos o pensar en algun refuerzo.

Concluye el Derbi De Las Américas. pic.twitter.com/cPlhJaSqzL — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 10, 2025

La directiva de Cruz Azul comenzará a trabajar en armar al equipo para el Clausura 2026, torneo en el que nuevamente buscarán pelear por el titulo del fubtol mexicano y de la Concachampions.

Así fue la derrota de Cruz Azul ante Flamengo

Cruz Azul terminó perdiendo 2-1 ante Flamengo. Con doblete de Giorgian De Arrascaeta, el equipo de Brasil se impuso ante La Máquina en un encuentro en el que el delantero uruguayo puso el primer gol al minuto 14 tras un error de Gonazlo Piovi que intentó salir jugando pero dio un mal pase y le dejó el balón solo al atacante.

Posteriormente, Jorge Sánchez puso el empate al 43' con un golazo desde afuera del área y el segundo gol de Arrascaeta llegaría al 71' para avanzar a la siguiente ronda.

Con la victoria, Flamengo se va a enfrentar a Pyramids FC en la llamada Copa Challenger, partido a disputarse el próximo sábado 13 de diciembre.

