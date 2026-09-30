Cristiano Ronaldo rompe el SILENCIO tras abandonar a la Selección de Portugal: “A su debido tiempo, diré la verdad”

Cristiano Ronaldo rompió el silencio después de abandonar la concentración de la Selección de Portugal en Copenhague. El delantero dejó el lugar donde el equipo se preparaba para su próximo compromiso y, horas después, publicó un comunicado en sus redes sociales para explicar un poco lo sucedido.

CR7, máximo goleador histórico de Portugal, dijo que su decisión estuvo relacionada con una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol. Sin embargo, Cristiano no reveló las razones concretas de su salida y dijo que hablará sobre lo ocurrido “a su debido tiempo”. Todo sucedió tras la rueda de prensa del entrenador Jorge Jesus.

El comunicado completo de Cristiano Ronaldo anunciando su salida de Portugal

“Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección.

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A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”.

¿Qué había dicho antes el entrenador de Portugal?

La salida de Ronaldo se produjo después de que Jorge Jesus hablara en rueda de prensa y dijera que CR7 no suele entrenar durante los dos días posteriores a un partido. Cristiano no había sido utilizado en el último partido de Portugal, permaneciendo los 90 minutos en el banquillo.

Posteriormente el DT fue captado admitiendo que Cristiano estaba molesto con él. En conferencia de prensa Jorge Jesus sostuvo que CR7 ya sabía que no jugaría ante Noruega y Dinamarca, lo que causó rumores. Después de esa situación, Ronaldo dejó la concentración y abandonó el estadio donde Portugal realiza su preparación en Copenhague.

Los números de Cristiano Ronaldo en Portugal tras su retiro

Cristiano Ronaldo es el máximo ídolo de la Selección de Portugal. El delantero suma 234 partidos internacionales y 146 goles desde su debut, ocurrido el 20 de agosto de 2003 frente a Kazajistán.

Con Portugal conquistó tres títulos oficiales: la Eurocopa 2016 y las UEFA Nations League de 2019 y 2025. Además, es el máximo goleador histórico de la selección portuguesa y posee el récord de partidos y goles a nivel de selecciones nacionales. Su futuro parece indicar un retiro definitivo de Portugal.

