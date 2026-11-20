Encontrar buenos delanteros se ha vuelto buena costumbre con los Pumas de la UNAM, sin embargo en años recientes padecieron para contratar a su gran ‘9’. Y justo en esa tónica, algunos recuerdan a su último referente en el ataque. A más de dos años de su partida del cuadro auriazul, así luce el presente de Juan Ignacio Dinenno… quien de cierta forma se puede asegurar que su carrera vino a la baja.

¿Qué fue de Juan Ignacio Dinneno desde su salida de Pumas?

Tal vez los demás aficionados no lo recuerdan tanto, pero Juan Ignacio Dinenno concretó 4 años con los Pumas de la UNAM. Allí jugó finales, acumuló 147 partidos, marcó 60 goles y dio hasta 10 asistencias. Por ello, cuando a principios de 2024 se anunció su salida, la afición no creía que se deshicieran del último gran ‘9’ que tuvieron los del Pedregal.

Su salida se dio hacia el futbol brasileño, buscando crecimiento en su carrera después de la gran aventura mexicana. Lamentablemente la apuesta no salió conforme a lo esperado con Cruzeiro, pues estuvo lesionado desde abril hasta julio, para romperse el ligamento cruzado en septiembre de ese 2024.

Volvió a las actividades 7 meses después, cuando en abril intentó ser el referente en su club, pero terminó por salir al Sao Paulo a mitad de año. Allí de nueva cuenta no fue considerado y entre problemas físicos… apostó por volver al club que le lanzó al estrellato: Deportivo Cali. En este club ha estado todo el 2026, espacio donde encontró el cariño de la afición y goles en buena medida.

¿Juan Ignacio Dinenno ha hablado de los Pumas tras su salida?

Aunque los aficionados siempre pidieron su regreso, Juan Ignacio Dinenno alguna vez habló de los Pumas cuando se viralizó a un niño hablando con el ariete en agosto de 2024. Sin embargo, no se ha hecho alguna dinámica para que el atacante conecte con una afición que incluso le catalogó de leyenda. Sin embargo, hoy el argentino está en la pelea para afianzarse como referente del club caleño, alargando un poco más su carrera a los 32 años.