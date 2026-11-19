Estamos a tan solo unas horas de conocer el destino de los Pumas de la UNAM en este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, una temporada que ha estado plagada de irregularidad y que tiene al cuadro auriazul muy lejos de lo que logró en la campaña pasada en donde llegaron a la gran final.

Y es que, con tan solo un juego de la temporada regular por disputarse, Pumas está muy cerca de quedarse fuera de la Liguilla a pesar de que en esta ocasión califican ocho equipos, por lo que no está de más conocer qué ocurría en México cuando ocurrió este hecho por última vez.

¿Cuándo fue la última vez que Pumas no clasificó a la Liguilla?

A pesar de ser uno de los equipos más populares del país, la realidad es que quedar fuera de la fiesta grande del futbol mexicano no es algo extraño para los del Pedregal. De hecho, la última vez que ocurrió esta situación fue hace poco menos de un año; es decir, en el 2025.

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Cada esfuerzo suma para llegar al 100 % 🔋 el próximo sábado💪#SiemprePumas pic.twitter.com/J9Yzqdx6Jk — PUMAS (@PumasMX) November 17, 2026

Todo ocurrió en el torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX cuando Pumas llegó como décimo lugar de la tabla general, por lo que tuvo que enfrentar el play-in de la mano de Efraín Juárez. El rival eran los Tuzos del Pachuca, un enemigo conocido al que incluso se han enfrentado en finales.

Al final, el partido terminó 3-1 en favor de Pachuca, por lo que Pumas no pudo acceder a la Liguilla. Esta situación también ocurrió en torneos anteriores, como el Clausura 2025 ya con Efraín Juárez al mando o incluso en el Clausura 2023, temporada en donde terminó en el puesto 14 de la tabla general.

¿Esteban Solari saldrá de Pumas si no clasifica a la Liguilla?

Más allá de lo que ocurra con los Pumas en este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, la directiva del conjunto universitario habría confirmado a Esteban Solari como su entrenador para la siguiente temporada, situación que mantendrá el proyecto en el Pedregal durante más tiempo.