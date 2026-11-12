Esteban Solari: ¿será despedido si Pumas no califica a liguilla?

El entorno de los Pumas se mezcla entre tensión y desánimo, pues meterse a la liguilla del Apertura 2026 luce sumamente complicado. Ante eso, los aficionados buscan culpables y la directiva debe tomar una decisión trascendental respecto a la continuidad que le darán al proyecto. Por eso la gran pregunta es si Esteban Solari tiene su puesto asegurado.

¿Esteban Solari será despedido si Pumas no entra a liguilla?

El conjunto auriazul se encuentra en un momento de altísima tensión con el parón de selecciones que llegó a una fecha de finalizar la fase regular del semestre. Es por eso que los aficionados se preguntan si Esteban Solari tiene su puesto asegurado, esto en caso de concretarse el fracaso de no entrar a la fiesta grande del futbol mexicano.

Al firmar de último momento para este torneo de liga, el Tano se contrató por dos años, situación por la cual tendría trabajo con los Pumas hasta 2028. En ese sentido, contractualmente tiene cierta seguridad… aunque su primer semestre terminaría de manera totalmente desfavorable. Sin embargo, parece que la directiva lo retendría.

El gran problema que se tendría está relacionado con la falta de perfiles ideales para los universitarios. Esteban Solari ha tenido trabajos destacados, sobre todo el último que hizo con Pachuca. Y en cierta medida, todo funcionó de manera caótica con los Pumas tras la abrupta salida de Efraín Juárez después de llevarlos a una final.

¿Qué necesitan Esteban Solari y sus Pumas para clasificar a la liguilla?