Pumas se alista para disputar el último duelo correspondiente a la temporada regular del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Aquí, el equipo del Pedregal recibirá en la cancha del Olímpico Universitario a Rayados de Monterrey, en un duelo de vida o muerte para ambas instituciones.

Pumas llega a este compromiso sin depender de sí mismo para acceder a la Liguilla, por lo que, además de buscar el triunfo en casa, necesita más combinaciones en duelos ajenos. Ahora bien, ¿sabías que la racha de los auriazules en el Olímpico Universitario ha sido una de las peores de los últimos años?

¿Cuál es la peor marca de Pumas en el Olímpico Universitario?

Pumas ha disputado un total de ocho encuentros en la cancha del Olímpico Universitario a lo largo de este torneo Apertura 2026 con resultados por demás adversos, pues quitando la victoria que obtuvo ante León por 3-1, el club ha dejado perder varios puntos ante su gente.

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Y es que, de los siete duelos restantes, los del Pedregal registran cinco empates y dos derrotas, acumulando 5 de 21 puntos posibles en CU. En ese sentido, si los Pumas no obtienen un buen resultado frente a Rayados podrían igualar su peor marca jugando de locales en la CDMX.

Fue en el Apertura 2013 cuando Pumas obtuvo un solo triunfo en CU y acumuló ocho empates y ocho derrotas más en el torneo, mismo en donde quedó en último lugar de la clasificación con 11 puntos. Por tal motivo, la directiva espera que esta situación no se repita en la campaña actual.

¿Quiénes han sido los mejores jugadores de Pumas en el Apertura 2026?

A pesar de la irregularidad que ha caracterizado a Pumas en la temporada actual, la realidad es que algunos jugadores han destacado pese a los malos resultados obtenidos hasta ahora. Entre estos destacan el guardameta Keylor Navas, así como los delanteros Juninho y Robert Morales.