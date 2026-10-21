Qué otros trámites debe realizar Gilberto Mora además del INE tras cumplir 18 años

Gilberto Mora, futbolista de los Xolos de Tijuana y una de las jóvenes promesas del futbol mexicano, cumplió 18 años, por lo que ya fue a tramitar su credencial del elector del INE. No obstante, el jugador de Xolos de Tijuana deberá cumplir con otros procesos tras ser mayor de edad.

A partir de los 18 años, los ciudadanos mexicanos pueden acceder a nuevos derechos, pero también deben atender ciertas obligaciones, como el registro electoral y el alistamiento para el Servicio Militar Nacional. También existen gestiones relacionadas con impuestos y necesidades de cada persona, como lo es en ese caso la del mediocampista, quien no se iría de Tijuana por 50 millones.

El mediocampista a tramitó su credencial de elector.|Gilberto Mora

Cartilla militar para Mora

Uno de los principales pendientes para los hombres mexicanos que cumplen 18 años es el alistamiento para obtener la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) establece que los jóvenes deben registrarse durante el año en que alcanzan la mayoría de edad.

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Para iniciar el procedimiento, la autoridad solicita documentos como el acta de nacimiento, la CURP, un comprobante de domicilio vigente, el comprobante del máximo grado de estudios y cuatro fotografías recientes. La Sedena inicia el periodo ordinario de alistamiento del 2 de enero al 15 de octubre de cada año.

Registros ante Hacienda y licencia de conducir para Gil

Otro documento importante es el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), que administra el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Las personas físicas pueden inscribirse a partir de los 18 años y obtener su constancia de inscripción. El procedimiento puede realizarse por internet con la CURP o de manera presencial.

La licencia de conducir también puede formar parte de las gestiones personales al alcanzar la mayoría de edad, aunque no es una obligación por el simple hecho de cumplir 18 años. Los requisitos, costos, evaluaciones y tipos de permiso dependen de la entidad federativa.