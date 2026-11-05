Qué significa “La Universidad, la Familia Mexicana, la Paz y la Juventud Deportista”, el mural de Diego Rivera que está en el Estadio Olímpico Universitario

El Estadio Olímpico Universitario resguarda una de las obras de arte público más majestuosas del siglo XX. En el costado oriente de su fachada se despliega una pieza monumental elaborada por el insigne muralista Diego Rivera. La obra está realizada bajo la técnica de relieve en piedra de color natural.

El artista concibió este magno proyecto como una escultura mural integrada a la arquitectura deportiva. Su propuesta visual fusiona la rica herencia prehispánica con la vibrante realidad del México moderno. La obra sintetiza la esencia cultural, social y educativa de la Máxima Casa de Estudios.

¿Cuál es el contexto detrás del mural en el Olímpico Universitario de Pumas?

En el centro de la composición destaca la imponente figura de un cóndor y un águila real. Ambas aves sostienen con sus garras el escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Debajo se ubica la familia mexicana integrada por un hombre, una mujer y un niño.

La Gran Final. Mayo de 2026. Estadio Olímpico Universitario. Pumas vs Cruz Azul. https://t.co/171TkVUK2k — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) November 4, 2026

La madre sostiene una paloma blanca que simboliza la paz universal y la armonía entre las naciones. El padre extiende sus brazos para cobijar a sus seres queridos de manera protectora. Esta escena central representa el valor supremo de la educación para el bienestar social.

El deporte y la historia viva del pueblo mexicano en el Olímpico Universitario

A los costados de la figura principal emergen dos atletas de alto rendimiento de ambos sexos. El hombre y la mujer sostienen una antorcha encendida con la llama del espíritu olímpico. Las figuras deportivas representan el esfuerzo, la juventud y la disciplina física del país.

En la parte inferior se aprecia la imagen de la serpiente emplumada Quetzalcóatl adornada con mazorcas. Rivera integró piedras de cantera azul, rosa y volcánica para dar vida al relieve. El mural inmortaliza el triunfo del intelecto sobre la ignorancia a través del deporte y el estudio.