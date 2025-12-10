ÚLTIMA HORA: El rival que tendrá Rayados de Monterrey en la Concachampions 2026

Este martes 9 de diciembre del 2025, el conjunto de Rayados de Monterrey conoció a su rival que tendrá en la primera ronda de la Concachampions 2026 tras realizarse el sorteo.

Los Rayados de Monterrey se enfrentarán en la primera ronda ante Club Xelajú, buscando su pase a los Octavos de Final.

🇲🇽 CF Monterrey vs Club Xelajú 🇬🇹 🏆 Champions Cup Round One — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 10, 2025

¿Quién es Club Xelajú rival de Rayados de Monterrey en Concacaf Champions Cup?

El conjunto de Xelajú, mejor conocido como Club Social y Deportivo Xelajú Mario Camposeco es un equipo de Guatemala ubicado en la ciudad de Quetzaltenango. Fue fundado el 24 de febrero de 1942 y actualmente juega en la Liga Nacional de Fútbol de la República de Guatemala.

Disputa sus partidos de local en el Estadio Mario Camposeco con capacidad para 11.226 espectadores. A nivel histórico, es el cuarto equipo con más títulos de Guatemala, detrás de Comunicaciones, Municipal y Aurora.

El formato de la Concacaf Champions Cup 2026

El formato de la Concachampiones consta de cinco rondas: Primera Ronda, Octavos de Final, Cuartos de Final, Semifinales y Final.

Durante las primeras cuatro fases se juegan partidos de ida y vuelta, mientas que la Final se disputa a un solo partido. La primera ronda de la Concachampions 2026 se va a jugar entre el 3 el 26 de febrero del año entrante y se disputa a ida y vuelta, por lo que cada equipo jugará un encuentro en su estadio de local.

Así le ha ido a Rayados de Monterrey en la Concachampions

Rayados buscará levantar un nuevo titulo de Concachampions en 2026. Historicamente, el equipo de Monterrey es uno de los más exitosos con cinco títulos ganados: en las ediciones 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2019 y 2021.

Buscan dejar atras su mal resultado en la edición de 2025 en la que quedó eliminado en Octavos de Final al perder ante Vancouver Whitecaps por regla de goles de visitante tras un 3-3 global (1-1 de visita y 2-2 en casa).