RESUMEN: Tigres 1 - 0 Toluca | Final Ida | Apertura 2025 | TV Azteca Deportes

RESUMEN COMPLETO Tigres vs Toluca – Final Ida Apertura 2025. Los Tigres toman ventaja en el Estadio Universitario con el gol de Ángel Correa, en un partido lleno de intensidad, polémicas y una expulsión clave que marcó el rumbo del encuentro.

Por: Azteca Deportes

