¡Refuerzo para el Clausura 2026! Confirman que Chivas firma a delantero hasta 2029

Chivas sigue trabajando en tener un plantel competivivo para poder pelear por el título en el Clausura 2026 y este sábado 13 de diciembre del 2025 confirmaron a través de las redes sociales que la Directiva habría logrado firmar a un delantero hasta el 2029.

César Merlo dio a conocer a través de sus redes sociales que el rebaño renovo el contrato del delantero Ricardo Marín pues finalizaba a mediados del 2026. El atacante regresa a las filas de Chivas luego de un prestamo con el Puebla, por lo que Gabriel Milito podrá contar con el para el Clausura 2026.

🚨Ricardo Marín renueva con Chivas hasta junio de 2029.

*️⃣Después de su paso por Puebla, el club lo cuenta como parte de su proyecto y por eso se acordó extender el vínculo que vencía a mitad del año próximo. pic.twitter.com/pezi4H91tE — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 13, 2025

Con la posible renovación de Marín, el club manda un claro mensaje en que confía en el delantero y lo tiene considerado para que sea parte del proyecto.

Con la salida de Javier 'Chicharito' Hernández y de Cade Cowell, Ricardo Marín tiene nuevamente un lugar en el equipo pero se tendrá que ganar la titularidad ante jugadores como Armando González y con Ángel Sepúlveda que esta cerca de ser nuevo jugador del rebaño.

Los numeros de Ricardo Marín

Ricardo regresa a las Chivas luego de estar dos torneos fuera del equipo. En su etapa con el Puebla logró disputar un total de 32 encuentros en los que registro 2159 minutos en el terreno de juego en los que marcó nueve goles y dio tres asistencias.

Un fubtolista que ha destacado por su calidad de cara al arco pues a sus 27 años registar un total de 314 partidos jugados en los que ha marcado 111 goles y ha dado 11 asistencias.