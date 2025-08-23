ÚLTIMA HORA: Se lesiona fichaje bomba de Chivas en partido vs Xolos

Se encienden las alarmas en Chivas. Luego de las bajas de José Castillo, Alan Pulido, Omar Govea y Javier ‘Chicharito’ Hernández, quienes no estuvieron disponibles para el juego ante Tijuana, duelo correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025, el ‘Rebaño Sagrado’ tiene otra baja en su plantilla.

Durante el juego entre el Club Deportivo Guadalajara ante la escuadra de Xolos en la cancha del Estadio Caliente, el equipo dirigido por Gabriel Milito presentó la baja de Richard Ledezma, quien tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 2 para darle ingreso a Alan Mozo.

A falta de un comunicado oficial de la escuadra rojiblanca, el refuerzo de Chivas para la presente campaña deberá realizarse estudios para conocer el grado de su lesión y el tiempo de recuperación.

Con 24 años de edad, Richard Ledezma tiene un registro de 7 partidos jugados con Chivas, mismos en los que tiene marca de un gol.

Información en desarrollo...