Los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings se enfrentarán este domingo 22 de noviembre en la Ciudad de México con una disputa importante para la clasificación de la Conferencia Nacional. San Francisco llega con marca de 8-1; Minnesota, con 7-2. El resultado modificará la distancia entre ambos y podría influir en las posiciones para los playoffs.

El partido comenzará a las 19:20 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte. Los dos equipos buscan acercarse al primer puesto de la NFC, que ofrece una ventaja concreta: descansar durante la primera ronda de postemporada.

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¿Vas con 49ers o Vikings? 👀



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¿Qué cambia en la NFC si ganan los 49ers o los Vikings?

Una victoria de San Francisco dejaría a los 49ers con récord de 9-1 y a Minnesota con 7-3. La diferencia aumentaría a dos partidos, una distancia considerable cuando se acerca diciembre.

Si ganan los Vikings, ambos quedarían con 8-2. Minnesota también tendría a su favor el resultado del enfrentamiento directo, aunque eso no significa que automáticamente ocuparía una mejor posición en la conferencia.

La NFL determina primero a los campeones de cada división. Cuando compara a equipos de divisiones distintas, el enfrentamiento directo puede utilizarse como criterio de desempate, siempre que corresponda aplicarlo. También intervienen otros factores, como el porcentaje de victorias dentro de la conferencia.

Minnesota, además, debe resolver su propia competencia divisional antes de aspirar al primer sembrado de la NFC. Perder ante San Francisco complicaría esa aspiración y reduciría su margen de error durante las semanas restantes del calendario.

¿Por qué el primer lugar puede cambiar el camino al Super Bowl?

Desde que la NFL amplió los playoffs a siete equipos por conferencia, solo el primer sembrado descansa en la ronda de comodines. También puede disputar en casa sus siguientes encuentros de postemporada, siempre que continúe avanzando.

Para San Francisco, el partido pondrá a prueba a Brock Purdy frente a una defensiva de Minnesota dirigida por Brian Flores, que suma 37 capturas de quarterback en nueve juegos. Los Vikings intentarán presionar sin dejar espacios para los pases rápidos y las jugadas de Christian McCaffrey.

El ganador saldrá de México con una victoria importante ante un rival directo de la NFC. El alcance real de ese resultado se conocerá cuando termine la temporada regular.