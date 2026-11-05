Los equipos que nunca han ganado un Super Bowl: Las franquicias que siguen persiguiendo su primer título

Ganar el Super Bowl es el gran objetivo de cualquier franquicia de la NFL. Sin embargo, llegar al partido más importante de la temporada tampoco garantiza terminar con la espera. Hay equipos que tuvieron varias oportunidades para conquistar el campeonato y todavía mantienen esa cuenta pendiente con sus aficionados.

La lista incluye historias de finales consecutivas, remontadas inesperadas y derrotas que se definieron en la última jugada. También aparecen organizaciones que aún deben superar una primera barrera: clasificarse al encuentro donde se disputa el trofeo Vince Lombardi.

¿Cuáles son los equipos que nunca han ganado un Super Bowl?

Son 12 las franquicias que nunca han ganado un Super Bowl. Ocho llegaron al partido por el campeonato y perdieron todas sus apariciones, mientras que otras cuatro todavía no lo han disputado.

Buffalo Bills: 4 Super Bowls disputados.

Minnesota Vikings: 4 Super Bowls disputados.

Cincinnati Bengals: 3 Super Bowls disputados.

Atlanta Falcons: 2 Super Bowls disputados.

Carolina Panthers: 2 Super Bowls disputados.

Arizona Cardinals: 1 Super Bowl disputado.

Los Angeles Chargers: 1 Super Bowl disputado.

Tennessee Titans: 1 Super Bowl disputado.

Cleveland Browns: no disputó ningún Super Bowl.

Detroit Lions: no disputó ningún Super Bowl.

Houston Texans: no disputó ningún Super Bowl.

Jacksonville Jaguars: no disputó ningún Super Bowl.

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Bills y Vikings perdieron cuatro Super Bowls cada uno

Buffalo Bills y Minnesota Vikings son los equipos con más apariciones sin conseguir el título, con cuatro cada uno. Sin embargo, el caso de Buffalo tiene una particularidad: disputó todas sus finales de manera consecutiva.

Los Bills jugaron los Super Bowls de 1991, 1992, 1993 y 1994. Sus verdugos fueron New York Giants, Washington y Dallas Cowboys, que los derrotó en las últimas dos oportunidades. Lo más curioso es que ninguna otra franquicia ha alcanzado cuatro Super Bowls seguidos hasta el momento.

Por su parte, Minnesota perdió contra Kansas City Chiefs, Miami Dolphins, Pittsburgh Steelers y Oakland Raiders. Su última aparición fue en enero de 1977, cuando cayó por 32-14 frente al conjunto de los Raiders.

Vikings y Bills Vikings y Bills jamás ganaron el Super Bowl (Azteca Deportes)

Los cuatro equipos que nunca han llegado al Super Bowl

Cleveland Browns, Detroit Lions, Houston Texans y Jacksonville Jaguars nunca han disputado un Super Bowl. A diferencia de las otras ocho franquicias, estos equipos todavía persiguen su primera clasificación al partido decisivo.

En este grupo conviven organizaciones con una extensa trayectoria y otras que se incorporaron más recientemente a la liga. Jacksonville comenzó a competir en 1995, mientras que Houston lo hizo en 2002.

Además, los Texans no deben confundirse con los antiguos Houston Oilers: aquella franquicia se trasladó a Tennessee y actualmente compite bajo el nombre de Titans.