Hora exacta para ver Chicago Bears vs Seattle Seahawks; partido de Monday Night de la Semana 8 de la temporada de la NFL 2026

Chicago Bears y Seattle Seahawks cerrarán este lunes 2 de noviembre la Semana 8 de la NFL 2026 con un duelo que comenzará a las 19:15 horas, tiempo del centro de México. El escenario será el Lumen Field de Seattle, donde dos equipos con aspiraciones de playoffs se encontrarán en un momento importante de la temporada. Chicago llega con cinco victorias y dos derrotas; Seattle, con cuatro triunfos y tres tropiezos.

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La visita tiene un ingrediente especial para los Bears: una victoria les permitiría llegar a seis triunfos antes de su siguiente compromiso, mientras los Seahawks necesitan defender su estadio para no perder terreno en una conferencia que suele castigar cualquier descuido.

Monday. Night. Football. https://t.co/C3CGXWHEaZ — Chicago Bears (@ChicagoBears) November 2, 2026

¿A qué hora juegan Chicago Bears vs Seattle Seahawks en México?

El partido está programado para este lunes 2 de noviembre a las 19:15 horas de la Ciudad de México, equivalentes a las 17:15 en Seattle. Se disputará en el Lumen Field, casa de los Seahawks, y corresponde al tradicional Monday Night Football que cierra la actividad de la Semana 8.

El encuentro puede seguirse mediante las opciones oficiales de transmisión de la NFL disponibles en cada región.

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¿Cómo llegan Bears y Seahawks al Monday Night Football?

Chicago presenta una marca de 5-2 después de derrotar 30-24 a Nueva Inglaterra en la Semana 7. Ese resultado reforzó su buen momento y le permitió preparar el viaje a Seattle con varios días adicionales de descanso, pues su compromiso anterior se disputó en jueves.

Los Seahawks, por su parte, aparecen con récord de 4-3 y tendrán la ventaja de jugar frente a su público. Para ellos, este encuentro representa la oportunidad de emparejarse con Chicago en número de victorias y mantener el impulso de cara a noviembre.

La atención estará en cómo responde la ofensiva visitante al ambiente de uno de los estadios más exigentes de la liga. Chicago llega con mejor marca, pero Seattle sabe que un triunfo puede cambiar su temporada. Será clave no regalar posesiones ni permitir que el rival controle el reloj.