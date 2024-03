Futbolista de Tigres se defiende y niega estar gordo

Samir Caetano respondió a las críticas que señalan que está ‘gordo’ y también a los cuestionamientos contra el funcionamiento de la defensa de los Tigres en este torneo Clausura 2024.

El zaguero brasileño confesó que aunque trata de no ver los comentarios que hay en redes sociales o en medios de comunicación, su familia le termina compartiendo las opiniones que hacen en su contra.

“Críticas las vamos a tener, mi esposa e hijo dicen que la gente dice que estoy gordo o pesado, si la gente quiere ver, puede platicar con el nutriólogo aquí, tengo mis datos aquí. Porque soy un jugador muy fuerte, si me ponen al lado de Marcelo (Flores) o Diego (Reyes), van a ver la diferencia que hay”, dijo.

Samir Caetano se defiende con estadísticas

El defensa del conjunto de la UANL indicó que a pesar de que algunos aficionados afirmen que últimamente ha bajado su rendimiento, las estadísticas con las que cuenta el cuerpo técnico dicen otra realidad.

“A veces nosotros podemos estar aquí (arriba) y después de aquí (medio), aquí (abajo), tenemos que mantener la regularidad, ser bueno para el equipo. No puedo estar en el nivel que llegué aquí, llegué en un nivel muy alto, pero no estoy aquí (abajo), sino arriba, mis números son buenos, pero no voy a decir a cualquiera o discutir nada, el staff técnico lo sabe, confía en mí y los números están ahí para cualquiera”, explicó.

Otro de los cuestionamientos que recibió Samir Caetano en la conferencia de prensa de este viernes fue acerca de las debilidades de la defensa de los Tigres este torneo.

La defensa de Tigres en el Clausura 2024

Sin embargo, cabe señalar que el conjunto regiomontano apenas ha recibido siete goles en contra, cuando el América que es la mejor defensa sólo ha permitido cinco anotaciones.

“Con esta defensa que tenemos hoy fuimos campeones hace un año, el último torneo salimos subcampeones, estamos en 4.º o 6.º en la tabla, ¿Qué vamos a decir de esa defensa? No somos perfectos, no somos lo que la gente piensa, podemos tener partidos buenos o malos”, subrayó.

Bajo este panorama los Tigres se preparan para visitar al Toluca este sábado en duelo correspondiente a la Jornada 10.

