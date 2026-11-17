México enfrenta este martes 17 de noviembre a Jamaica, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. El encuentro comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA de Monterrey. La transmisión será gratuita por Azteca 7 y también estará disponible en internet a través del siguiente enlace oficial:

VER MÉXICO VS JAMAICA EN VIVO Y GRATIS

El equipo dirigido por Rafael Márquez perdió 3-2 en Kingston y necesita darle vuelta al marcador global para avanzar a semifinales. Los dos goles que consiguió como visitante pueden ser determinantes, ya que el reglamento contempla ese criterio para resolver un empate en la eliminatoria.

¿Dónde ver México vs Jamaica EN VIVO y GRATIS por internet?

La transmisión de TV Azteca Deportes comenzará a las 20:20 horas, diez minutos antes del silbatazo inicial. El partido podrá seguirse por televisión abierta en Azteca 7 y desde cualquier dispositivo con acceso a internet mediante la señal digital del canal.

Para quienes prefieran verlo desde su celular, computadora o tableta, basta con ingresar al enlace compartido anteriormente. No es necesario contratar un servicio de televisión de paga.

La cobertura anunciada contará con Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero y David Medrano, integrantes del equipo de transmisiones de la Selección Mexicana.

¿Qué resultado necesita México para eliminar a Jamaica?

México avanzará si gana 1-0 o 2-1, porque igualaría el marcador global y tendría ventaja por los goles anotados como visitante. También clasificará con cualquier triunfo por dos o más tantos de diferencia.

Si el encuentro termina 3-2 a favor de México, la eliminatoria necesitará tiempo extra y, de mantenerse la igualdad, una definición por penales.

La situación cambia con un 4-3: aunque México ganaría el partido, Jamaica avanzaría por los goles de visitante. Un empate o una derrota también significarían la eliminación del conjunto mexicano.

El ganador conseguirá su boleto al Final Four de marzo de 2027 y asegurará su presencia en la Copa Oro de ese mismo año. Para México, el encuentro representa la oportunidad de evitar una eliminación en los primeros partidos oficiales de Márquez como seleccionador.