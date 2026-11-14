Armando León viajó hasta Jamaica con la ilusión de debutar en la Selección Mexicana, pero tendrá que esperar. Rafael Márquez decidió dejar al delantero del NK Osijek fuera de la lista para el partido de este sábado 14 de noviembre, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El atacante de 26 años ni siquiera podrá sentarse en la banca.

La noticia llama la atención porque León fue una de las principales novedades de la convocatoria. Después de encontrar oportunidades en Andorra y dar el salto al futbol croata, recibió su primer llamado a la selección mayor. Su estreno, sin embargo, no llegará esta noche en Kingston.

¿Por qué Armando León no estará en la banca contra Jamaica?

Márquez llevó a 28 jugadores a la concentración, pero para cada encuentro solamente puede inscribir 23. Eso obligó al entrenador a dejar a cinco fuera de la hoja oficial del partido. Además de León, los descartados son Rodrigo Huescas, Obed Vargas, Andrés Montaño e Isaías Violante.

La decisión no significa que los cinco hayan sido separados de la selección ni que exista una lesión detrás de cada ausencia. Se trata de la elección de futbolistas disponibles para este encuentro. El cuerpo técnico deberá resolver con los 23 registrados una visita complicada, en la que México buscará llevarse una ventaja para la vuelta.

Para León, la espera resulta especialmente amarga: llegó a esta concentración sin experiencia previa con la selección mayor y con la posibilidad de sumar sus primeros minutos internacionales. Ahora deberá seguir el encuentro desde la tribuna.

¿Armando León todavía puede debutar con México en noviembre?

Sí. La serie contra Jamaica tendrá un segundo capítulo el martes 17 de noviembre, en Monterrey. Márquez podrá elegir nuevamente a los futbolistas que registre para ese compromiso, por lo que León conserva opciones de aparecer entre los suplentes o incluso tener actividad.

El delantero compite por un lugar en una ofensiva que también cuenta con Santiago Giménez, Julián Quiñones y Armando González. Su convocatoria sigue siendo una oportunidad importante, aunque por ahora no se traduce en minutos. Primero tendrá que ver desde fuera cómo responde México en el debut oficial de Márquez, en una eliminatoria de máxima exigencia.