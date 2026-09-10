Presentación de Rafael Márquez como nuevo entrenador de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2030: ver EN VIVO, GRATIS y transmisión online

Rafael Márquez encabeza este jueves 10 de septiembre la conferencia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) para su presentación oficial como nuevo director técnico de la Selección Mexicana de cara al ciclo mundialista de 2030.

La cobertura y transmisión de este evento se podrá seguir en vivo y completamente gratis a través del sitio web de Azteca Deportes, su aplicación móvil oficial y en sus redes sociales, llevando todos los pormenores y declaraciones del estratega nacional a partir de las 11:00 horas (tiempo del centro de México).

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Para encarar este proyecto, el timonel michoacano estará respaldado por un equipo de trabajo con amplia experiencia en la élite internacional. Como auxiliares técnicos se integran Juan Manuel Lillo, experimentado estratega con más de 40 años en los banquillos que recientemente fungió como segundo entrenador de Pep Guardiola en el Manchester City, y Andrés Guardado, histórico capitán del conjunto azteca con 182 partidos y cinco Mundiales, quien aportará liderazgo directo y manejo de grupo tras comenzar su trayectoria en la dirección técnica en Europa.

La conformación del cuerpo técnico se fortalece en el análisis con la llegada de Vidal Paloma, docente táctico y cercano colaborador de Márquez durante su etapa en las juveniles del Barcelona. En el arco estará Xabier Mancisidor como entrenador de porteros tras una trayectoria de 13 temporadas en el Manchester City formando a guardametas de clase mundial, mientras que en la parte física se mantiene Pol Lorente, quien dará continuidad metodológica al trabajo iniciado durante el ciclo anterior de Javier Aguirre.

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El debut de Rafa Márquez

El debut oficial de Rafael Márquez en el banquillo nacional se dará en la próxima fecha FIFA con una gira de cuatro partidos amistosos por Estados Unidos. El Tri se medirá ante Colombia el sábado 26 de septiembre en Baltimore, chocará contra Perú el martes 29 de septiembre en Nueva Jersey, disputará una nueva edición del clásico frente a Estados Unidos el sábado 3 de octubre en Glendale, Arizona, y concluirá su actividad ante Chile el martes 6 de octubre en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

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