Ya lo había dicho Checo Pérez: otro piloto de Red Bull explota tras no poder superar a Franco Colapinto

Mientras que Checo Pérez revela cuánto le falta a Cadillac para competir en Fórmula 1, otro piloto volvió a quedar frustrado al encontrarse con Franco Colapinto en la pista. Esta vez, el protagonista fue Isack Hadjar, quien vivió una intensa pelea por un lugar con el argentino durante el Gran Premio de Singapur y se descargó por radio.

Así como en la actualidad Checo tuvo una divertida reacción al accidente de Norris y Piastri en vivo, en el pasado también reconoció la dificultad que suponía adelantar a Colapinto. El episodio ocurrió en el Gran Premio de Singapur de 2024, cuando el mexicano todavía competía para Red Bull y destacó el trabajo defensivo del piloto argentino.

Crédito: Mexsport

La curiosa situación entre Franco Colapinto e Isack Hadjar en Singapur

Durante el Gran Premio de Singapur de 2026, Hadjar intentó superar a Colapinto en varias ocasiones, pero el piloto de Alpine consiguió mantener su posición. El francés consultó a su ingeniero sobre las opciones para aprovechar la potencia del auto y encontrar una oportunidad de adelantamiento, aunque no logró concretarla.

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La frustración quedó expuesta en la comunicación por radio: “Sabía que este tipo iba a ser un dolor en el culo”, expresó Hadjar sobre Colapinto. También se quejó del desgaste de los neumáticos traseros mientras buscaba la manera de avanzar.

Franco Colapinto, piloto argentino del equipo Williams.|Massimo Pinca/REUTERS

Colapinto había comenzado la carrera desde el puesto 15 y logró ganar posiciones en las primeras vueltas. Sin embargo, su participación terminó en la vuelta 31 por un problema técnico en el monoplaza. Hadjar, por su parte, finalizó décimo.

El día que Checo Pérez vivió algo similar con Colapinto cuando corría en Red Bull

La situación recordó lo sucedido en el Gran Premio de Singapur de 2024, cuando Colapinto disputaba su tercera carrera en la Fórmula 1 con Williams. El argentino había largado desde el puesto 12 y protagonizó una gran salida en la que superó a varios rivales, entre ellos Checo Pérez.

¡ESCUCHEN LA RADIO DE HADJAR DETRÁS DE FRANCO! 😂🇦🇷 Ya estaba desesperado porque no lo podía pasar. Le pedía al ingeniero más potencia, otros modos de motor y hasta que le indicara dónde usar el boost para intentar superarlo. Pero la joyita llega al final: 🗣️ “Yo sabía que este tipo iba a ser un dolor en el culo…” ¡Lo que lo hizo sufrir Franquito! 🇦🇷 — Nico Peix (@ANPeix) October 11, 2026

Durante la carrera, el mexicano intentó seguir el ritmo del argentino y reconoció por radio la dificultad para adelantarlo. “Colapinto es bueno, es complicado de adelantar”, comentó el mexicano ante su equipo.

En aquella prueba, Colapinto terminó undécimo, mientras que Pérez cruzó la meta en la décima posición. Dos años después, el episodio con Hadjar volvió a mostrar las dificultades que puede encontrar un piloto de F1 cuando el argentino defiende su posición.

