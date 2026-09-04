Sergio “Checo” Pérez, piloto de México: “Si pasara esto, yo sería campeón”

Mientras la Fórmula 1 compite por el Gran Premio de Italia, Sergio “Checo” Pérez atraviesa una etapa compleja de su carrera con Cadillac. El piloto mexicano regresó a la máxima categoría después de un año de ausencia, pero hoy se ve muy lejano el sueño de un campeonato mundial.

Así como muchos se preguntan los detalles de la carrera de F1 en Monza, Checo Pérez también continúa bajo los reflectores por sus declaraciones sobre su futuro. El mexicano sabe que actualmente enfrenta un escenario diferente al que tuvo durante sus años con Red Bull, pero mantiene la confianza en que todavía puede luchar por el título.

Checo Pérez revela cuándo le pondrá fin a la F1|Crédito: @SChecoPerez / X

¿Qué debería pasar para que Checo Pérez sea campeón, según su visión?

Checo Pérez considera que cuenta con las condiciones necesarias para convertirse en campeón de Fórmula 1, aunque también reconoce la importancia de disponer de un monoplaza competitivo. Durante una entrevista con la revista Esses, el mexicano habló sobre su sueño y explicó qué considera que le ha faltado para conseguirlo.

TE PUEDE INTERESAR:



“Si tuviera las circunstancias adecuadas y el coche perfecto, seguro que ya sería campeón”, aseguró Pérez. El piloto también dejó claro que su objetivo permanece intacto, pese a que actualmente forma parte de un proyecto que no tiene posibilidades del título.

Checo Pérez lamenta la clasificación de Cadillac en el GP de Mónaco|Crédito: @SChecoPerez / X

El mexicano recordó que durante su etapa con Red Bull llegó a pelear por posiciones importantes en el campeonato, aunque nunca consiguió superar a Max Verstappen en la clasificación. Para Checo, las circunstancias y el rendimiento del automóvil tienen un papel fundamental para alcanzar el título.

“Yo los mexicanos nunca nos rendimos y siempre tratamos de volver más fuertes. Independientemente del resultado, nunca queremos rendirnos”, expresó el piloto, quien mantiene esa filosofía como una de las principales características de su carrera.

Los detalles de la actualidad de Checo Pérez en la Fórmula 1

Checo Pérez regresó a la Fórmula 1 en 2026 después de un año sabático tras su salida de Red Bull. Cadillac confió en su experiencia para liderar su primera temporada en la categoría, aunque los resultados del nuevo equipo son malos.

Checo Pérez abandonó el GP de Bélgica|Crédito: @Cadillac_F1 / X

En el Gran Premio de Italia, el de México mostró algunas señales positivas durante la segunda práctica. Pérez terminó en la posición 20, pero quedó cerca de Fernando Alonso y por delante de su compañero Valtteri Bottas. El resultado todavía está lejos de los puestos de pelea, pero el equipo continúa trabajando en el desarrollo del monoplaza.

El propio Checo ha reconocido que Cadillac podría ser su última escudería en la Fórmula 1. De acuerdo con sus declaraciones, todavía contempla permanecer hasta cuatro años más en la categoría antes de retirarse.

Por ahora, el mexicano mantiene intacta la ilusión que lo acompañó durante toda su carrera. Su objetivo sigue siendo convertirse en campeón del mundo, pero necesita que el proyecto de Cadillac avance.

