El significado del polémico festejo de Lamine Yamal del que todos hablan

En un fin de semana donde Lamine Yamal de nueva cuenta se convirtió en un hombre importante , vuelve a la cabeza del aficionado el real significado de su festejo. El español ha generado polémica por su personalidad y le han indicado ser un pesado/presumido. Por ello, surge la duda de si realmente hay un significado detrás de su celebración.

Christian Martinoli y Luis García en la pluma con Valdano | Balón de Oro | Los Protagonistas

Te puede interesar - ¿Lamine Yamal tiene lo suficiente para ser el mejor jugador de la actualidad?

¿Cómo es el festejo de Lamine Yamal?

Los primeros festejos que el joven de 18 años hacía ya que se consolidaba como figura del Barcelona y de la selección española, era un cruce de brazos con los dedos haciendo un 304. Esto en referencia a los últimos dígitos del código postal del lugar donde creció. Mientras que la nueva celebración es la que tanto generó comentarios en los días recientes. ¿Pero, qué significa realmente?

La polémica que se generó en torno a esto incluso terminó en la conferencia de prensa de Luis de Fuente y de Marcelo Bielsa. En ese sentido, todo indica que Lamine Yamal sí ha creado una celebración en la que aspira y se posiciona como un rey del futbol, esto a su corta edad. Incluso en su último gol contra el Rayo Vallecano, lo volvió a hacer, dejando claro su mensaje.

¿Cuántos goles tiene Lamine Yamal en su carrera profesional?

En sus inicios se le veían cosas sumamente destacadas pero el discurso general indicaba que debían llevarlo con calma. Pero cada actuación que tenía, era un recordatorio de que es un futbolista especial. Ante eso, en el Barcelona y en España las cosas se están acomodando para convertirlo en una leyenda.

Con su debut en el profesionalismo a los 16 años, sus cifras indican 32 anotaciones con el Barcelona y con el combinado nacional de España. Por ello, cada vez que se proclame el nuevo rey del futbol mundial, deberá sostenerlo con buenas actuaciones y con cifras importantes como la de los grandes fenómenos del balompié mundial.

Seguir leyendo - Estas son las cifras de Lamine Yamal con las que superó a Messi.