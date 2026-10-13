Ted Lasso y las Chicas Galgo llegan a EA SPORTS FC 27

¡Believe! El universo de Ted Lasso vuelve a la cancha con más novedades. Electronic Arts confirmó el regreso de Ted Lasso y AFC Richmond a EA SPORTS FC 27, gracias a la renovación de su colaboración con Warner Bros. Interactive Entertainment.

La gran novedad de esta edición será la llegada del equipo femenil de AFC Richmond, conocido como las Chicas Galgo, que por primera vez podrá utilizarse dentro de la franquicia. La colaboración también ampliará la presencia del club ficticio con contenido temático en varios modos de juego.

EA SPORTS FC 27: ¡Esto cambia el juego! ¿Vale la pena?| AZE REVIEW

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Las Chicas Galgo debutan en la canchaEl equipo femenil de AFC Richmond estará disponible en la categoría Resto del mundo femenil y podrá utilizarse en Partido Rápido, Modo Carrera y Temporadas online.

Además, los aficionados podrán volver a jugar en Nelson Road, el estadio del club conocido por los seguidores de la serie como el Dog Track. El recinto estará disponible para disputar encuentros y dirigir al equipo en el terreno de juego.

La colaboración busca llevar más elementos de la serie al videojuego, permitiendo que los jugadores construyan sus propias historias con uno de los clubes ficticios más populares de la televisión.

Icons on and off the pitch at House of Football.



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Ted Lasso toma el control del Modo CarreraOtra de las novedades estará en el Modo Carrera de DT, donde los jugadores podrán ponerse en la piel de Ted Lasso y dirigir al equipo femenil de AFC Richmond.

Esta experiencia incorporará historias en redes sociales, cinemáticas, interacciones en la línea de banda y desafíos temáticos, con el objetivo de acercar la experiencia de gestión futbolística al espíritu de la serie.

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Por su parte, Football Ultimate Team recibirá objetivos especiales que permitirán desbloquear uniformes temáticos, artículos para el estadio, objetos de entrenador y otras recompensas. Estos desafíos también contribuirán al progreso de temporada.

Desde su primera aparición en EA SPORTS FC, Ted Lasso y AFC Richmond se han convertido en una colaboración reconocible para los seguidores de la serie y del futbol virtual.

Abbie Hern, actriz vinculada a la interpretación de uno de los personajes de las Chicas Galgo, celebró la oportunidad de formar parte de esta nueva etapa y destacó que el equipo ha logrado conectar con los aficionados más allá de la ficción.