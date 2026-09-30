Nadie lo cree, pero en este ATRIBUTO el Memote Martínez es uno de los mejores del EA Sports FC 27

El EA Sports FC 27 finalmente ha llegado y, a diferencia de lo ocurrido en las últimas versiones, esta edición ha llamado poderosamente la atención al interior del país dado que será el regreso de la Liga BBVA MX, por lo que las curiosidades al respecto de las cartas de los jugadores no cesan.

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Por ejemplo, recientemente Electronic Arts ha lanzado una lista de curiosidades en torno a los skills de los jugadores de la Liga BBVA MX. Y es precisamente en un apartado del EA Sports FC 27 en donde sorprendió el nombre de Guillermo Martínez, actual jugador de Pumas.

¿En qué habilidades del EA Sports FC 27 destaca Guillermo Martínez?

Fue en los últimos días cuando el EA Sports FC 27 lanzó una lista con los diez mejores tiradores que hay dentro de la Liga BBVA MX. Más allá de su media oficial, estos elementos sobresalen por las cualidades que tienen al momento de disparar a puerta cuando tienen la oportunidad.

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Aquí es en donde sobresale el nombre de Guillermo Martínez, actual jugador de los Pumas de la UNAM que, según el EA Sport FC 27, es el quinto mejor tirador con una media de 77 puntos en este apartado, superando a otras estrellas del futbol mexicano como Alexis Vega, Lucas Ocampos o Juan Brunetta.

El primer lugar en este apartado es para Raphael Veiga y sus 80 puntos de tiro, mientras que el segundo puesto le pertenece a Hugo Cuypers con 78 unidades. Finalmente, el top 3 lo cierra Paulinho, jugador de los Diablos Rojos del Toluca, con 78 puntos.

¿Cuántos goles tiene Guillermo Martínez en Pumas?

Luego de sobresalir en la Franja del Puebla, el Memote Martínez fue adquirido por Pumas en enero del 2024 por casi cuatro millones de euros. En este periodo de tiempo, el delantero mexicano ha combinado titularidades con arribos desde la banca, sumando 32 goles y tres asistencias en 100 duelos disputados.