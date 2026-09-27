3 COSAS que el EA Sports FC 27 mejora respecto a la edición anterior

El EA Sports FC 27, finalmente, se estrenó. Después de muchos meses de espera, y de las constantes sorpresas entregadas por Electronic Arts, el videojuego de futbol más importante del año ha llegado a los distintos mercados, siendo México uno de los más importantes para la compañía.

Escandalo en el futbol espanol

Como ocurre cada año, EA sacó la casa por la ventana a través del Sports FC 27, uno de los juegos más esperados y con más cambios respecto a la edición anterior. Ante esta situación, no está de más conocer tres cosas de este título que mejoran con creces al pasado.

¿Cuáles son las mejoras del EA Sports FC 27 respecto al pasado?

The Grounds: Esta es la mejora más importante que EA Sports FC 27 tendrá respecto a su versión anterior. Se trata de la llegada del Modo Mundo Abierto a este videojuego, por lo que a partir de esta edición tendrás la oportunidad de tener una vida con tu jugador fuera del terreno de juego.

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Más realismo: Para esta edición la defensa será más realista y manual respecto al EA 26. En otras palabras, se reducirá considerablemente la ayuda en defensa de la Inteligencia Artificial, por lo que tendrás que tener más idea, colocación y precisión al momento de defender un ataque del cuadro rival.

Para esta edición la defensa será más realista y manual respecto al EA 26. En otras palabras, se reducirá considerablemente la ayuda en defensa de la Inteligencia Artificial, por lo que tendrás que tener más idea, colocación y precisión al momento de defender un ataque del cuadro rival. Liga BBVA MX: Para los amantes del videojuego en el país, el regreso de la Liga BBVA MX se ha convertido en un aperitivo interesante para este EA Sports FC 27, por lo que ahora podrás iniciar tu Modo Carrera a través del equipo que sigues y admiras al interior de la República.

¿Quién es el equipo de la Liga BBVA MX más poderoso en el EA Sports FC 27?

En lo que es el regreso de la Liga BBVA MX a este videojuego, vale decir que el EA Sports FC 27 ha valorado a los Tigres, las Chivas, el Toluca y Rayados como los mejores equipos que hay en la actualidad. Del mismo modo, destacan otros como el Club América y Cruz Azul.