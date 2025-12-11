¡Tigres arranca con todo! Primera llegada | Tigres vs Toluca | TV Azteca Deportes
Tigres no perdió ni un segundo en la Final de Ida del Apertura 2025. Desde el arranque, el cuadro felino presionó alto y generó su primera llegada de verdadero peligro ante Toluca, encendiendo el Estadio Universitario y marcando el ritmo del partido.
