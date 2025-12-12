Tigres vs Toluca: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Final del Apertura 2025; marcador online

El Estadio Universitario o mejor conocido como "El Volcán" esta listo para el inicio de la Gran Final de Ida del Apertura 2025 en punto de las 20:00 horas (hora del centro de México), donde Tigres y Toluca disputan el primer encuentro de la serie por el título del futbol mexicano.

Tigres vuelve a una final bajo la dirección de Guido Pizarro y busca aprovechar su condición de local. El equipo llega después de superar a Cruz Azul en una semifinal cerrada, con actuaciones destacadas de Juan Brunetta y la incorporación de su refuerzo estrella de la temporada Ángel Correa en el ataque junto a André-Pierre Gignac, la escuadra felina considera fundamental obtener una ventaja en este primer duelo.

Toluca, vigente campeón, llega como uno de los equipos más consistentes de la Liga BBVA MX y buscará mantenerse en la historia del futbol mexicano con la posibilidad de obtener el bicampeonato. La escuadra dirigida por Antonio Mohamed avanzó a la final después de eliminar a Monterrey en una semifinal definida por el marcador global y la mejor posición en la tabla. Paulinho, actual campeón de goleo en la fase regular, se mantiene como su principal referente ofensivo (tras la lesión de Alexis Vega) y una pieza determinante en el funcionamiento del equipo.

