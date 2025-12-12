Tigres vs Toluca: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Final del Apertura 2025; marcador online
Tigres y Toluca inauguran la Gran Final del Apertura 2025 en el Volcán, en un duelo de alto nivel que promete marcar el rumbo del campeonato desde el primer capítulo desde Monterrey
El Estadio Universitario o mejor conocido como "El Volcán" esta listo para el inicio de la Gran Final de Ida del Apertura 2025 en punto de las 20:00 horas (hora del centro de México), donde Tigres y Toluca disputan el primer encuentro de la serie por el título del futbol mexicano.
Tigres vuelve a una final bajo la dirección de Guido Pizarro y busca aprovechar su condición de local. El equipo llega después de superar a Cruz Azul en una semifinal cerrada, con actuaciones destacadas de Juan Brunetta y la incorporación de su refuerzo estrella de la temporada Ángel Correa en el ataque junto a André-Pierre Gignac, la escuadra felina considera fundamental obtener una ventaja en este primer duelo.
Toluca, vigente campeón, llega como uno de los equipos más consistentes de la Liga BBVA MX y buscará mantenerse en la historia del futbol mexicano con la posibilidad de obtener el bicampeonato. La escuadra dirigida por Antonio Mohamed avanzó a la final después de eliminar a Monterrey en una semifinal definida por el marcador global y la mejor posición en la tabla. Paulinho, actual campeón de goleo en la fase regular, se mantiene como su principal referente ofensivo (tras la lesión de Alexis Vega) y una pieza determinante en el funcionamiento del equipo.