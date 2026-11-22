Los Diablos Rojos del Toluca ya se preparan para disputar la Liguilla del futbol mexicano, misma en donde el conjunto choricero es uno de los principales candidatos al título del Apertura 2026 luego de contar con una de las plantillas más grandes del futbol mexicano.

No obstante, el cuadro del Estado de México también tiene su mirada fija en la Copa Intercontinental 2026, torneo al que lograron acceder luego de ganar la Concachampions. Por tal motivo, aquí conocerás todos los detalles respecto al rival que el Toluca tendrá en los “cuartos de final”.

¿Cuándo se conocerá al rival del Toluca en la Copa Intercontinental?

Lo primero que debes saber es que el Toluca se enfrentará en los cuartos de final de la Concachampions al ganador de la Copa Libertadores 2026, en un partido que es denominado el Derbi de las Américas y que, el año pasado, trajo consigo el duelo entre Cruz Azul y Flamengo.

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Este Derbi de las Américas medirá al campeón de la Concachampions con el mandamás de la Libertadores. En ese sentido, vale mencionar que la gran final de este torneo está programada para disputarse entre el Palmeiras de Brasil y el Estudiantes la Plata de Argentina.

Este duelo se llevará a cabo el próximo 28 de noviembre en el estadio Centenario de Uruguay. El ganador de este cotejo se medirá a los Diablos Rojos el 9 de diciembre en Qatar, en uno de los duelos más esperados del torneo que definirá a la mejor escuadra del continente americano.

¿Qué ocurre con Toluca si logra el triunfo en el Derbi de las Américas?

Si Toluca obtiene el triunfo en el Derbi de las Américas y vence al Palmeiras o al Estudiantes la Plata, entonces se medirá al Mamelodi Sundowns de Sudáfrica en la Copa Challenger el 12 de diciembre. Si gana este cotejo, entonces enfrentará en la gran final de la Intercontinental al PSG.