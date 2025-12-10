Toluca vs Tigres: Final de ida y vuelta EN VIVO y GRATIS, Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

¡Momento crucial! Después de un torneo lleno de emociones, llegó la gran final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, la cual se disputará entre Toluca y Tigres para así conocer si los Diablos Rojos serán los bicampeones o si los Universitarios llegan a 9 títulos para igualar en palmarés a la Máquina Celeste de la Cruz Azul que recientemente firmó otro fracaso .

Recuerda que ambos partidos podrás disfrutarlos completamente EN VIVO y GRATIS a través de Azteca 7, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

Toluca vs Tigres: Fecha y horario de los partidos de la Gran Final del Apertura 2025

El primer partido de la gran final se llevará a cabo en “El Volcán”, mientras que la vuelta será en La Bombonera, en donde el conjunto dirigido por Antonio “Turco” Mohamed buscará convertirse en bicampeón de la Liga BBVA MX, y de paso, llegar a 12 títulos para empatar a Chivas como el segundo máximo ganador del futbol mexicano.

