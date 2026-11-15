Alemania vs Holanda: La Hora para ver EN VIVO la Jornada 6 de la UEFA Nations League

El lunes de Fecha FIFA tendrá como uno de sus grandes partidos a dos equipos que se juegan su clasificación a la siguiente ronda de la Nations League. Por ello, lo ideal es que estés enterado de lo que ocurrirá en el Alemania vs Holanda a ocurrir a las 13:45 de la tarde (CDMX). La mejor actividad del parón de selecciones en vivo.

¿Qué esperar del Alemania vs Holanda de la UEFA Nations League?

Tras un inicio más que tambaleante (empate y derrota), Alemania tiene su destino recargado en este encuentro. Si gana en esta Fecha 6, se clasificará como primero del grupo. Por ello, el equipo sabe que no puede equivocarse, pero realmente sabiendo que los Países Bajos están en un gran nivel de confianza. En ese sentido, este es un platillo imperdible, con Jürgen Klopp en medio de su primera gran prueba de fuego.

Mientras tanto, la Naranja Mecánica de Xavi Hernández ha dado un excelente nivel en medio de serias dudas sobre la elección del español en este nuevo proceso. De igual forma, de ellos depende clasificar como líderes. Les basta con el empate, mientras que en caso de caer, también condenaron a una Grecia que empató y perdió contra ellos. Por ello, este será un duelo donde buscarán el liderato y dejar bajo las cuerdas a los alemanes.

¿Dónde ver EN VIVO Alemania vs Holanda de la UEFA Nations League?

En los años recientes una cadena de televisión se adueñó de los espacios de transmisión del futbol europeo de selecciones. En ese sentido, este nuevo proceso mundialista inició con SKY Sports (hoy también con IZZI TV) como el sitio para ver los encuentros. Solamente se recomienda preguntar si todos los paquetes de TV de Paga que tienen dan acceso al contenido deportivo.

Posibles alineaciones Alemania vs Holanda