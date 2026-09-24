Países Bajos 0-1 Alemania: dónde ver EN VIVO y GRATIS resultado de la transmisión HOY jueves 24 de septiembre, partido Liga de Naciones UEFA Fecha FIFA 2026

Este jueves 24 de septiembre de 2026, inició la actividad de los juegos de la UEFA Nations League, correspondientes a la Jornada 1 y uno de los partidos más llamativos del día es el Países Bajos vs Alemania.

El partido se va a disputar en el Estadio Johan Cruijff y el encuentro inicia en punto de las 12:45 horas tiempo del centro de México.

Así llegan Países Bajos vs Alemania.

Ambas selecciones fueron eliminadas en dieciseisavos de final del Mundial 2026 en tanda de penales, Países Bajos ante Marruecos y Alemania ante Paraguay y debutan nuevos entrenadores: Xavi Hernández con la Oranje y Jürgen Klopp con la Mannschaft.

Países Bajos busca redención después de un Mundial irregular. Superó la fase de grupos con autoridad (victoria 5-1 a Suecia y 3-1 a Túnez, empate 2-2 con Japón), pero cayó en la primera ronda eliminatoria.

Alemania también inicia un nuevo ciclo tras otra decepción mundialista. Empezó el torneo con goleada 7-1 a Curazao y victoria 2-1 sobre Costa de Marfil, pero perdió 2-1 ante Ecuador y luego en penales contra Paraguay.

Se juega la Jornada 1 de la UEFA Nations League

Este partido corresponde a la Jornada 1 de la UEFA Nations League, tanto Países Bajos como Alemania se encuentran en el Grupo B, donde también están Serbia y Grecia.