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Alemania vs Serbia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY jueves 1 de octubre, partido de la UEFA Nations League

Sigue EN VIVO y GRATIS el Alemania vs Serbia con el resultado del partido de la UEFA Nations League

Alemania vs Serbia EN VIVO

Escrito por: Iván Vilchis

Este jueves 1 de octubre del 2026, siguen los encuentros amistosos de la UEFA Nations League con la jornada 3 y uno de los encuentros llamativos del día es el Alemania vs Serbia.

El encuentro arranca en punto de las 12:45 horas tiempo del centro de México, se va a jugar en el Estadio Allianz Arena y los dos equipos quieren terminar con sus malas rachas.

Así llegan Alemania y Serbia

Alemania y Serbia se ubican en la Liga A, grupo A2, un grupo que está muy abierto con Grecia liderando con 6 puntos, Países Bajos suma 4, Alemania tiene 1 y Serbia está en cero.

Alemania llega con urgencia de sumar de a tres, al mando se encuentra Jürgen Klopp que inció con un empate 1-1 ante Países Bajos y luego cayó 1-0 en casa ante Grecia.

Serbia llega todavía más presionada al tener dos derrotas en dos partidos de local: 2-1 ante Grecia y 2-1 ante Países Bajos. Para Alemania, ganar es el mínimo para no quedarse atras, para Serbia es casi una obligación si quiere seguir con opciones reales de pelear la permanencia en la Liga A.

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