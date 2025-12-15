ÚLTIMA HORA: Antonio Mohamed hace DRÁSTICO movimiento en su 11 titular en la final del Apertura 2025

Los Diablos Rojos del Toluca tienen la oportunidad de ser bicampeones del futbol mexicano ante su gente en la gran final contra los Tigres de la UANL en el Estadio Nemesio Diez. El club choricero lo pierde por la mínima diferencia tras un tanto de Ángel Correa en el partido de ida en el que Hugo González estuvo presente. Para sorpresa de varios, el 'Turco' cambió de arquero y será Luis García quien salte como titular en el duelo por el título.

Te puede interesar: Toluca vs Tigres: ¿Dónde ver EN VIVO la Final de Vuelta del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX?

El director técnico argentino le movió a su 11 tras lo sucedido en suelo regiomontano y le dio la confianza a García en el partido más importante de todo el semestre. Cabe recordar que, Mohamed no se ha decantado por un portero titular y a lo largo de la fase regular probó tanto al ex jugador de Rayados de Monterrey como al arquero García.

La final por TV Azteca Deportes

El dia de hoy domingo 14 de diciembre conoceremos a un nuevo monarca del futbol mexicano desde el Nemesio Diez y la podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes por Azteca Siete, la App de Azteca Deportes y la página web de aztecadeportes.com.

Christian Martinoli estará en la narración, los comentarios de Luis García, el humor de Jorge Campos y el reporte de cancha de nuestro David Medrano te esperan en la mejor señal de la final del Torneo Apertura 2025. La mejor previa, el mejor durante y todas las reacciones las podrás vivir por TV Azteca Deportes y todas sus plataformas televisivas y digitales.