Por fin lo revelaron: por esto Lionel Messi le ganó el Balón de Oro a Iniesta y Xavi

Así como se habla de que Lionel Messi podría ganar el Balón de Oro 2026, todavía hay episodios de su carrera que se van conociendo con el paso del tiempo. Uno de ellos ocurrió en el Barcelona, cuando se quedó con el Balón de Oro 2010, ganándole a Iniesta y Xavi.

Mientras Leo Messi tiene funkos en su honor, su segundo Balón de Oro dejó una historia particular en el vestidor del conjunto catalán. Maxi López reveló que la victoria del argentino generó tensión entre los jugadores y contó lo que sucedió durante un entrenamiento al día siguiente de la ceremonia, revelando la razón por la que Leo ganó.

Crédito: Mexsport

Lo que hizo Lionel Messi tras ganar el Balón de Oro 2010 en el Barcelona

El 10 de enero de 2011, Messi recibió en Zúrich el Balón de Oro correspondiente a 2010. El argentino superó a Andrés Iniesta y a Xavi Hernández, sus compañeros en el Barcelona, que llegaban como candidatos después de conquistar el Mundial de Sudáfrica con la Selección de España.

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Según recordó Maxi López, los futbolistas españoles viajaron convencidos de que el galardón sería para alguno de ellos. “Fueron todos felices y contentos”, contó el exdelantero. Sin embargo, el resultado cambió el ambiente. “Había una tensión adentro del avión privado del Barcelona que se cortaba”, relató López.

Messi había ganado con el 22,65% de los votos, por delante de Iniesta, que obtuvo el 17,36%, y Xavi, con el 16,48%. Messi había ganado la Liga con el Barcelona, además de terminar el año como máximo goleador de la competición española y conquistar la Bota de Oro europea. Iniesta y Xavi, por su parte, sumaban el Mundial.

Messi demostró ser el mejor de todos

La historia continuó al día siguiente, durante un entrenamiento en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. López explicó lo que le contó Gerard Piqué. El zaguero le dijo que Messi había desplegado un nivel extraordinario. “Les pegó tal paseo a todos, pero a todos”, sostuvo. “Yo nunca lo vi así. Mirá, nunca lo vi así”, agregó.

Para Maxi López, lo ocurrido en el entrenamiento posterior a la gala confirmó la diferencia futbolística que veía en su excompañero. “Como si hubiera dudas, ¿entendés? O sea que era el mejor de todos, lejos”, concluyó.

