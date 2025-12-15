ÚLTIMA HORA: ¿Se lo dieron a Gignac? Así fue el GOL de Tigres que lo acerca al TÍTULO del Apertura 2025 (VIDEO)

¡ESPECTACULAR! Los Tigres de la UANL se adelantaron en el marcador en el partido de vuelta de la gran final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con un gol de tiro libre en donde la gente se quedó con una duda, ¿a quién le dio la anotación el árbitro César Arturo Ramos Palazuelos?

El golazo vino en un tiro libre cobrado por el francés André-Pierre Gignac, sin embargo, en los linderos del área, el uruguayo Fernando Gorriarán punteó el balón con el talón y abrió el marcador para silenciar al Nemesio Díez.

¡Gol de Tigres!



Gorriarán abre el marcador y aumenta la ventaja de los Universitarios. #FinalBotanera @calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRMUnP #MásAcciónMásDiversión pic.twitter.com/240z0pfuJo — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 15, 2025

Las cámaras se fueron con André Pierre Gignac, máximo goleador en la historia del club universitario, además todos sus compañeros corrieron a abrazar al francés, sin embargo, el árbitro central terminó por concederle el gol al mediocampista charrúa.

La alegría no duró más de media hora, pues al minuto 40, el brasileño Helinho hizo una jugada de ensueña, bajando el balón de gran manera, encarando a dos defensas rivales para al final sacar un potente disparo de zurda que pegó en el poste más lejano y luego se coló en la portería para desatar la locura en las gradas del Nemesio Díez.

El marcador global al final del primer tiempo del partido de vuelta es: Toluca 1-2 Tigres

¿Qué necesitan Tigres y Toluca para ser campeones en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX?

En una final extremadamente pareja disputada entre líder y sublíder general, los Diablos Rojos están obligados a ganar por al menos dos goles para coronarse como bicampeón de la Liga BBVA MX.



Toluca : Necesita ganar por dos goles o más para ser campeón del Apertura 2025

: Necesita ganar por dos goles o más para ser campeón del Apertura 2025 Tigres: Una victoria o un empate lo colocan como el nuevo monarca de la Liga BBVA MX para llegar a 9 títulos.

Toluca vs Tigres, ¿dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de vuelta de la final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX?

El partido de vuelta de la gran final entre Toluca y Tigres del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX puedes verlo completamente EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca.

Toluca vs Tigres, dónde ver EN VIVO y GRATIS

