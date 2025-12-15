¡Llegó la 12!: Toluca es BICAMPEÓN del futbol mexicano

Toluca es nuevamente el monarca del futbol mexicano, los Diablos Rojos vencieron desde el manchón penal a los Tigres de la UANL en un partido espectacular desde el Nemesio Diez. El cuadro mexiquense empató el global en tiempo regular y tuvo que ir hasta la definición desde los 11 pasos para conseguir un nuevo trofeo de la Liga MX.

El primer tiempo estuvo cargado de emociones desde los minutos iniciales con un Toluca obligado a ir al frente tras lo sucedido en el Volcán con el triunfo de los Tigres por la mínima diferencia. Fernando Gorriarán puso contra las cuerdas a los Diablos Rojos con su tanto al minuto 14, pero apareció Helinho con una soberbia definición al minuto 40 que metió al club mexiquense de vuelta en la serie y le dio un respito a Antonio Mohamed en el banquillo.

Para la parte complementaria, el equipo de los Diablos Rojos le dio la vuelta al marcador con el tanto de Paulinho en los siete del segundo tiempo que hizo explotar en emoción a la afición choricera. Pasaron los minutos y el cotejo se fue haciendo largo con ambos equipos que buscaban el tanto que les diera el título antes de llegar al tiempo extra. Lamentablemente para su causa y afortunadamente para los aficionados al buen futbol, el cotejo terminó y el monarca se definió en tiempo extra.

Penales para definir al campeón

El arquero argentino salvó el tercer tanto para los Diablos Rojos del Toluca tras un disparo muy lejano de Franco Romero, quien vió adelantado al Patón. Guzmán corrió para su arco y literalmente atajó el esférico en la línea en un momento que casi era de algarabía para los locales.

Llegamos a la definición de penales y no pudo ser de otra forma en esta historia contada por TV Azteca Deportes, Alexis Vega cobró el penal que le dio el trofeo a los Diablos Rojos y la décimo segunda llegó para un club choricero que poco a poco recobra la memoria de su grandeza.