Nota

Un muerto y varios lesionados tras una pelea entre aficionados previo al Clásico Tapatío Chivas vs Atlas

Tras la serenata para el conjunto de Chivas y unas cuadras de distancia hubo una pelea entre aficionados que dejó de saldo un muerto y varios lesionados

aficion-chivas-pide-nombre-lista-goleo-historico-omar-n-pb-notas
Crédito: Instagram/@chivas
Iván Vilchis
Liga MX
En la madrugada de este sábado 25 de octubre del 2025, se dio a conocer una pelea entre aficionados previo al Clásico Tapatío Chivas vs Atlas que dejó como saldo una muerte y varios heridos.

Diferentes reportes señalan que la riña se dio minutos después de la serenata que le realizó la afición del rebaño a Chivas en su hotel de concentración.

A unas cuadras de distancia, se dio la pelea, en la que diferentes medios señalan que fue entre aficionados de ambos equipos. Por el momento, se desconoce el motivo por el que inicio la pelea.

Las autoridades mencionaron que al llegar al lugar, una persona se encontraba ya sin signos vitales tras recibir diferentes heridas por un arma blanca. A la par otros dos acompañantes quedaron heridos.

Testigos que se encontraban en el lugar, le señalaron a las autoridades que los agresores escaparon en tres automóviles, por lo que se encuentran investigando la situación.

Algunos medios han asegurado que la persona que perdió la vida era un joven de 18 años. Por el momento, las autoridades no han dado ha conocer más información al respecto.

Chivas
Atlas
