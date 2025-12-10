deportes logo
Fútbol

¡Lamentable! La TERRIBLE falla de Piovi que le regala el gol al Flamengo (VIDEO)

Piovi terminó cometiendo un error en la salida de Cruz Azul, lo que le terminó costando el primer gol en contra y Flamengo se puso arriba en el marcador

Internacional

Escrito por: Iván Vilchis

Al minuto 14 del primer tiempo del Derbi de las Américas en la Intercontinental, el defensor de Cruz Azul, Gonzalo Piovi terminó equivocandose en la salida desde el fondo y le dio el balón de cara al arco al rival que logró marcar el primero para el Flamengo.

En una jugada en la que intentó salir jugando Cruz Azul, Piovi con el balón en el área, con tiempo y espacio a pesar de una presión alta que iniciaba Flamengo, terminó dando un pase sin alzar la cara, por lo que le terminó regalando el balón a Arrascaeta que logró quitarse al portero para mandar el balón al fondo de las redes.

Con la anotación, Cruz Azul tendrá que buscar empatar por lo menos el marcador en un juego que iniciaba con el control del equipo.

Así reaccionó la afición de Cruz Azul al error de Piovi

La afición de Cruz Azul dio a conocer su molestia en las redes sociales por el error de Piovi y así reaccionaron:

