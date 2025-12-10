¡Lamentable! La TERRIBLE falla de Piovi que le regala el gol al Flamengo (VIDEO)

Al minuto 14 del primer tiempo del Derbi de las Américas en la Intercontinental, el defensor de Cruz Azul, Gonzalo Piovi terminó equivocandose en la salida desde el fondo y le dio el balón de cara al arco al rival que logró marcar el primero para el Flamengo.

En una jugada en la que intentó salir jugando Cruz Azul, Piovi con el balón en el área, con tiempo y espacio a pesar de una presión alta que iniciaba Flamengo, terminó dando un pase sin alzar la cara, por lo que le terminó regalando el balón a Arrascaeta que logró quitarse al portero para mandar el balón al fondo de las redes.

Error histórico de Piovi… Cruz Azul 0-1 Flamengo pic.twitter.com/EtJprc1tZV — MT2 (@madrid_total2) December 10, 2025

Con la anotación, Cruz Azul tendrá que buscar empatar por lo menos el marcador en un juego que iniciaba con el control del equipo.

Así reaccionó la afición de Cruz Azul al error de Piovi

La afición de Cruz Azul dio a conocer su molestia en las redes sociales por el error de Piovi y así reaccionaron:

ADIÓS PIOVI TE IRÁ MEJOR EN EL INTER DE MIAMI — Capitán Lirismo 🚂/🔴⚫ (@arturiano33) December 10, 2025

Lo peor de mi haberlo vendido en ese momento es que ahora no te ofrecerán más de 2 MDD por él — Cora Azul (@Cora_AzulMx) December 10, 2025

Que forma de echar a perder un partido que en 15 minutos estaba controlado, es para correr hoy mismo a Piovi. — félix (@doncruzazulino) December 10, 2025

El putísimo pase de Piovi: pic.twitter.com/MFOPoUrajA — El Camarada De La Gorra 🧢 (@DiamondRuelas) December 10, 2025