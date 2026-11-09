WWE RAW: La HORA para ver EN VIVO el evento de HOY lunes 9 de noviembre | Horario y cartelera

Este lunes 9 de noviembre se llevará a cabo una de las carteleras más interesantes que la WWE ha presentado en su edición nocturna de RAW en, al menos, los últimos meses. Debido a ello, no está de más que conozcas que luchas y segmentos se llevarán a cabo durante este día.

Será hoy lunes 9 de noviembre cuando la WWE presente una de las últimas edición de RAW del año, la cual estará completamente cargada de lo que se vivirá en Survivor Series y en los demás eventos PPV’s que la empresa tendrá en estas semanas. ¿Habrá presencia de mexicanos?

¿Cuál es la cartelera que la WWE prepara para el RAW de hoy?

Lo primero a tener en cuenta es que el RAW de este lunes 9 de noviembre será un evento totalmente en vivo que se llevará a cabo en el Bon Secours Wellness Arena de Carolina del Sur, un inmueble cuya capacidad asciende a los más de 17,00 aficionados y que, seguramente, estará a reventar.

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Hasta este momento la WWE no ha compartido la cartelera oficial de lo que ocurrirá este día en el ring; sin embargo, se espera que con el paso de las horas aparezca más información al respecto, aunque hasta ahora se sabe que todo estará ligado a lo ocurrido en la última edición de Crown Jewel.

Ante esta situación, se espera que varios luchadores que estuvieron presentes en el evento de Arabia Saudita, como lo son Penta el Zero Miedo, Bron Breakker, Sami Zayn y la división femenina hagan acto de presencia para cerrar las rivalidades que tienen presentes hasta ahora.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver Monday Night RAW de hoy lunes 9 de noviembre?

Será este lunes 9 de noviembre cuando los amantes del wrestling en México y el resto del mundo disfruten de una edición más del Monday Night RAW, mismo que iniciará en punto de las 18:00 horas en el centro del país. Para verlo, únicamente tienes que sintonizar la plataforma Netflix.