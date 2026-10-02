Dorian Roldán rompe el silencio sobre la venta de la AAA a WWE: Existía la posibilidad de que compraran a la competencia e iba a ser una locura luchar contra los dos

Dorían Roldán, director de Lucha Libre AAA participó en una entrevista en la que tocó quizás por primera vez más detalles de la venta ocurrida de la empresa AAA hacia la WWE, movimiento que se concretó para anunciarse en el primer semestre del 2025, pero que ahora se sabe, se estuvo gestando por años y reveló que hubo tres momentos en la historia en la que la compañía de los Estados Unidos estuvo cerca de absorver a la AAA hata que eso sucedió.

Dorian Roldán aclara que ya no es el dueño de la AAA, pero sí tiene un puesto gerencial y participa de la mano de Undertaker en las historias, rivalidades y desarrollos en AAA, lo que sin duda es de su agrado porque aquello que formó junto a su familia por años, sigue teniendo la visión, pero ahora pensando en grandes producciones.

Lo que más ha causado interés es que Roldán Peña, nieto de Antonio Peña explicó los motivos que lo motivaron a vender a la AAA, resumiendo que tenía que dejar de romantizar la empresa familiar entendiendo que los alcances eran mucho mayores y ya no existían las capacidades para proyectarla aún más, lo que WWE puede hacer pues "lo que sobra es dinero y recursos".

Los tres motivos por los cuales AAA fue vendida a la WWE de propia voz de Dorian Roldán

Roldán fue duramente cuestionado sobre el motivo especialmente reconocido para vender algo que costó formar por más de 30 años y mencionó tres situaciones de las cuales se convenció y cree tomó la decisión más importante:

1.- Permitir que através de la venta perdurara el legado de Antonio Peña en la mejor empresa del ramo

2.- WWE podría haber comprado al CMLL: De acuerdo a Roldán la compra de la AAA de parte de WWE no fue espontánea y existió una negoaciación de años pero que alcanzó su momento cumbre en el primer semestre del 2025. Fue en los primeros meses que hubo algún tipo de aviso de que tendría que ser vendida con prontitud, lo que aceleró la última decisión de la familia Peña.

Pero lo que más le hizo sentido, fue que WWE podría comprar al CMLL lo que les hubiera complicado la existencia porque cree que combatir ante WWE y CMLL hubiera sido muy duro y prefería ser parte del lado más fuerte.

"Existía la posibilidad de que compraran a la competencia. Y si compran a la competencia, o sea, si compran a la competencia, yo peleando contra la competencia y contra ellos, pues es una locura, ¿no?", comentó Dorian.

3.- WWE iba a entrar a México sí o sí: En el tercer puesto comenta que WWE tenía decidido volver con mucha fuerza al mercado mexicano, por lo que nuevamente decide ser socio y parte de esa venta y transformación

Los 3 momentos en los que WWE pudo comprar a la AAA hasta que sucedió en 2025

Dorian también cronológicamente explicó que primero en 2010 exisitó un acercamiento de venta, pero las dos partes no llegaron a acuerdos, y los caminos se separaron hace 16 años.

Agregó que en 2017 existió algo mucho más formal por parte de WWE para comprarla, pero identificaron que era necesario aumentar el producto en términos de industria, por lo que desde ese entonces regresó a la academia para preparar a la AAA para esa venta la cual finalmente llegó en 2025 pues meses antes se retomó el acercamiento.