Zinedine Zidane encontró en la segunda división alemana una solución para cubrir una baja en la Selección de Francia. El entrenador convocó por primera vez al lateral Saël Kumbedi, de 21 años, para ocupar el lugar del lesionado Pierre Kalulu en los próximos compromisos de la UEFA Nations League.

Kumbedi juega en el Wolfsburgo, equipo que actualmente compite en la segunda categoría del futbol alemán. Su llamado representa una oportunidad inesperada para el defensor, quien inicialmente había sido considerado para integrar la selección Sub-21 de Francia.

La Federación Francesa de Futbol confirmó la modificación de la convocatoria y explicó que el jugador se incorporará al grupo en sustitución de Kalulu, quien sufrió una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda durante el empate 2-2 de la Juventus ante la Fiorentina.

El defensa de 21 años cuenta con nueve apariciones en la Sub-21 y ahora tendrá la oportunidad de dar el salto al primer equipo nacional. Su convocatoria también resulta significativa por el nivel en el que compite actualmente con su club.

Saël Kumbedi (Wolfsbourg) rejoint le groupe, en remplacement de Pierre Kalulu (lésion aux ischios du membre inférieur gauche) pic.twitter.com/JjWVxF6sDI — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 9, 2026

De acuerdo con TF1, Kumbedi es el primer futbolista que milita en una segunda división en recibir un llamado a la selección mayor de Francia desde 2007, cuando David Trezeguet fue convocado mientras jugaba en la Serie B italiana.

Los partidos que disputará Francia

La selección dirigida por Zidane enfrentará a Italia el jueves 12 de noviembre en Milán y posteriormente recibirá a Turquía el domingo 15 en Burdeos, en los últimos compromisos de la fase de grupos de la Nations League.

Francia también tendrá que afrontar la ausencia de Jules Koundé, quien quedó fuera de la convocatoria por una lesión en el tobillo. La llegada de Kumbedi le ofrece a Zidane una alternativa para reforzar el costado derecho de la defensa.

El joven lateral, formado en Le Havre y con paso por el Olympique de Lyon, tendrá ahora la posibilidad de demostrar que su rendimiento en el futbol alemán merece un lugar entre los mejores jugadores de su país.