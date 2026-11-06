La desaparición de un árbitro de futbol provocó la suspensión de aproximadamente 400 partidos de distintas liguillas y categorías durante este fin de semana en el estado de Colima, como una medida de protesta y solidaridad para exigir que sea localizado.

Se trata de Héctor Jesús Sánchez Torres, de 38 años, conocido en el ámbito deportivo como “Tetos”, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 30 de octubre de 2026.

La suspensión contempla encuentros programados en canchas de los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Coquimatlán y Cuauhtémoc, lugares donde el árbitro desempeñaba habitualmente su labor.

De acuerdo con la información difundida por representantes del gremio arbitral, la decisión busca respaldar a los familiares de Héctor y hacer visible su desaparición, por lo que durante el fin de semana las canchas permanecerán sin actividad futbolística.

¿Qué pasó con el árbitro Héctor Jesús Sánchez Torres?

De acuerdo con los testimonios de representantes del futbol en Colima, Héctor Jesús Sánchez Torres tenía programado arbitrar un encuentro en la comunidad de Quesería, en el municipio de Cuauhtémoc.

Sin embargo, no llegó al partido. Según lo mencionado por los responsables de la organización, se informó que el árbitro había sufrido una lesión en el tobillo, pero posteriormente se perdió el contacto con él y su familia dejó de tener noticias sobre su paradero.

Ante esta situación, sus familiares presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para solicitar su localización.

De igual manera, el delegado estatal de árbitros en Colima, Sergio Rojas, explicó que la suspensión de actividades fue acordada como una muestra de apoyo a la familia y para solicitar que el caso tenga una pronta solución.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima, Fabián Gómez, informó sobre la medida de suspender los encuentros deportivos y la cantidad de partidos que dejarán de disputarse.